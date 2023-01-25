未成年酗酒染毒、難逃被性侵…好萊塢製造「童星悲劇」

亞倫卡特才12歲時已紅遍歐美。（路透資料照片）

才10歲已在樂壇走紅、12歲就風靡無數年輕樂迷的「新好弟弟」亞倫卡特（Aaron Carter），驚傳才34歲就在家中浴缸溺斃，生前最後幾年留給外界最深的印象多半是與家人鬧翻，進入勒戒所，或是與為他生了個兒子的梅蘭妮馬丁（Melanie Martin）互控家暴，大都負面居多，他也沒能擺脫好萊塢 童星小小年紀就被帶壞、沾上酒精與毒品，甚至難逃性侵 危機，導致身心受到嚴重影響，以至於悲劇收場的命運。

茱兒芭莉摩在「外星人」中的可愛模樣讓她暴紅。（取材自IMDb）

茱兒芭莉摩也曾是被好萊塢毒害的童星。（路透資料照片）

看似光鮮亮麗的好萊塢，卻曾經造成一個又一個童星或在成年後頹廢沉淪，或是年紀尚輕即殞落的悲劇。7歲就因為賣破票房紀錄的「外星人」（E.T. the Extra-Terrestrial）大為走紅的茱兒芭莉摩（Drew Barrymore），透露爸媽根本不管她是不是酗酒或是吸毒，只禁止她不能吃糖，吃糖就可能熱量大增、變胖而破壞外型，有可能影響她在影壇的工作機會，這也就是很多童星淪落的開始，他們身旁的大人只關心可否多接一點戲，都不在乎會讓他們的身心被影響。茱兒12歲就進勒戒所，14歲就有輕生的念頭，幸好成年後努力回歸正軌，不然又成為童星悲劇的代表。

柯里漢姆曾被影劇圈人士誘姦，身心受到打擊。（取材自IMDb）

從「綠野仙蹤」（Wizard of Oz）的茱蒂嘉蘭（Judy Garland）開始，好萊塢電影公司高層就會給青少年影星們吃藥來維持拍片的精神，造成他們的藥物成癮、影響健康。比有害的藥品更可怕的是情色陷阱，曾經因「七寶奇謀」（The Goonies）、「站在我這邊」（Stand by Me）大紅的柯里費爾曼（Corey Feldman）坦言曾遭到權力人士性侵，和他情同手足、也是童星時就入行的「粗野少年族」柯里漢姆（Corey Haim）更是被誘姦的受害者。

至於亞倫卡特，曾經控訴被姊姊李絲莉（Leslie Carter）性侵，氣憤哥哥—「新好男孩」成員尼克（Nick Carter）知情卻不伸出援手，更加碼爆料指尼克昔日和派瑞絲希爾頓（Paris Hilton）交往，曾把她當沙包一樣毆打，氣得尼克和他決裂，兄弟之情蕩然無存。李絲莉在25歲就因用藥過量猝逝，亞倫卻也走上跟她一樣英年早逝的悲劇結局。

「新好男孩」成員尼克卡特（左）與弟弟亞倫的關係近年來惡化到徹底決裂。（路透資料照片）

亞倫後來與尼克關係惡劣到尼克認為他要對自己和妻子、妻子腹中的孩子不利，特地申請了為期一年的禁制令，阻擋他接近自己和妻子，亞倫則在社群網站 上宣稱「沒有他們也能夠一輩子過得很好」，最後仍是悲劇收場。