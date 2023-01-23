亨利卡維爾被換角 演藝事業再陷瓶頸？

亨利卡維爾的「超人」，前途未卜。（取材自IMDb）

當紅英俊小生亨利卡維爾（Henry Cavill），演藝事業又要陷入瓶頸？這幾年片約應接不暇的他，近來卻先是宣告要交出影集「獵魔士」（The Witcher）男主角的棒子，各方推測他即將重回DC漫畫片陣營、主演新的「超人」（Superman）片集，不料新任DC電影的掌舵者詹姆斯岡恩（James Gunn）被傳不喜歡他的「超人」影片，有沒有興趣再找他演下去，被外界打上大大的問號。

詹姆斯岡恩曾經執導漫威的「星際異攻隊」（Guardians of the Galaxy）系列，也拍過DC的「自殺突擊隊：集結」（The Suicide Squad），DC粉絲們對他執掌DC影片的未來，大致上是頗為期待，只是亨利卡維爾版的「超人」，被視為「正義聯盟」（Justice League）原導演柴克史奈德（Zack Snyder）的產物，過去幾年影片公司無意願再繼續柴克規畫的超級英雄新片方向，想不到詹姆斯岡恩接手後，亨利卡維爾似乎也沒那麼容易解凍，雖然他在之前上映的「黑亞當」（Black Adam）片尾以彩蛋方式再度亮相。

近日詹姆斯岡恩在社群網站 上慶祝克里斯多夫李維（Christopher D'Olier Reeve）主演的「超人」上映滿44周年，網友立刻追問「超人」還有沒有機會再度活躍，他答得很肯定，稱「超人」絕對會是DC英雄宇宙裡面最重要的一環，顯然不會放棄再推出新的「超人」影片，但不一定會是亨利卡維爾繼續挑大梁。有網友乾脆表示詹姆斯不喜歡亨利的「超人」，詹姆斯只含蓄否認，稱這是錯誤的訊息，讓想再看亨利扮演「超人」的粉絲，沒有太大的信心。

除了「超人」之外，土生土長英國 人亨利被認為更適合接手扮演007詹姆斯龐德 ，目前在賭盤上的行情也領先其他對手，不過英國太陽報稱「子彈列車」（Bullet Train）、「復仇者聯盟2：奧創紀元」（Avengers:Age of Ultron）艾倫泰勒強森（Aaron Taylor-Johnson）試鏡成績出色，極有可能出線，讓亨利恐怕繼多年前敗給丹尼爾克雷格（Daniel Wroughton Craig）後，又要再次和龐德擦身而過。