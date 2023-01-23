分分合合 歐美娛樂圈最八卦愛恨情仇

李奧納多狄卡皮歐（左）等卡蜜兒莫隆尼滿25歲，就跟她分手。（路透資料照片）

2022年結束了，歐美紅星在一整年間免不了鬧出些八卦，為觀眾增加不少話題，其中李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）分手25歲的卡蜜兒莫隆尼（Camila Morrone）、他的名模舊愛吉賽兒邦臣（Gisele Bundchen）美式足球 超級紅星湯姆布萊迪（Tom Brady）結束13年的婚姻、偶像天團「1世代」最人氣成員哈利 史泰爾斯（Harry Styles）捲入不倫戀等最為受到矚目。

李奧納多揮別滿25歲女友

儘管已年近半百，李奧納多狄卡皮歐對觀眾的吸引力不減，所到之處都有年輕嫩模想主動投懷送抱、贏得他的青睞，因此他還能夠繼續維持「25歲以上的女子不要」的擇偶條件。他上一任女友卡蜜兒莫隆尼剛巧在他轟動全球的代表作「鐵達尼號」上映前半年出生，當初兩人在一起已被戲稱是「父女戀」，今年「鐵達尼號」和卡蜜兒一起歡度25歲，李奧納多獻上的禮物，就是跟卡蜜兒分手。

如此嚴格的「25歲」法則，自然受到來自各方的嘲諷，但李奧納多狄卡皮歐毫不在意，有傳為何女友一過25歲他就會果斷分手，是因他還沒有要走入家庭的打算，而她們年紀一到25歲就會開始逼婚，讓他不堪其擾。

在和卡蜜兒分手後，李奧納多一度與27歲的名模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）過從甚密，猛搞曖昧，外界詫異他竟然會把女友的年齡上限放寬到27歲，結果他們才一個多月就玩完，之後才被揭露本來彼此就沒很認真、只是玩玩而已，李奧納多接著改和演藝世家出身的維多莉亞拉瑪斯（Victoria Lamas）被拍到共進晚餐與跑趴，維多莉亞今年23歲，李奧納多這回被消遣為「死性不改」。

湯姆布萊迪（左）與吉賽兒的13年婚姻告吹，受到外界矚目。（路透資料照片）

吉賽兒、湯姆布萊迪離婚

也曾在李奧納多身上投注寶貴的青春、後來徹底看破的全球最富有傳奇名模吉賽兒，原本與美式足球超級名將湯姆布萊迪的婚姻備受豔羨，外界視為「英雄美人」絕配，不料湯姆對於美式足球真的願意奉獻一輩子，吉賽兒卻無法忍受丈夫事事以比賽為第一優先、不在身邊更態度偏冷淡的日子。今年吉賽兒一度成功讓湯姆宣告退休 ，不料湯姆退休40天後火速復出，吉賽兒氣到離家，兩人的夫妻情果然回不去了，由於各自都有豐厚的身家，離婚成了各方矚目的大事，好在並沒有因為爭產鬧得更難看。

哈利史泰爾斯捲入八卦風暴，卻還是有很多女性對他有意思。（路透資料照片）

哈利史泰爾斯不倫戀破局

要數當今最夯少女殺手，不能漏了來自英國的哈利史泰爾斯，他的魅力不只能征服年輕女孩，連不少熟女都難以抵擋，包括用他主演「別擔心親愛的」（Don't Worry Darling）導演奧莉薇亞懷德（Olivia Wilde），奧莉薇亞片子拍完立刻宣布和一起生了小孩的「泰德拉索：錯棚教練趣事多」（Ted Lasso）艾美獎視帝傑森蘇戴西斯（Jason Sudeikis）分手，改與哈利交往，外界則認定奧莉薇亞還沒與傑森斷乾淨已和哈利搞在一起，這就是一樁不倫之戀。

哈利與奧莉薇亞的戀情沒有受到演藝圈太多的祝福，「別」片女主角佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）更為此和奧莉薇亞鬧不和，連上片前的宣傳都不院參加，就算威尼斯影展該片受邀觀摩放映，她也只在紅毯與進入戲院內的環節現身、整個略過記者會，使「別」片還未上映已經雞飛狗跳。

奧莉薇亞懷德談不倫之戀引發軒然大波，還被情郎甩掉。（歐新社資料照片）

而奧莉薇亞和哈利之間的姐弟戀，亦沒有美好的結局，片子上映後賣座還行、片商有望小賺，但哈利面對各方的指指點點，感到和奧莉薇亞很難維持，乾脆宣告分手，奧莉薇亞心情不佳，已經一堆女性名人搶著要爭取哈利，顯然哈利這段感情空窗期，並不會太久。