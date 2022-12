漫威英雄劉思慕抵台 台北街景、美食傳世界

劉思慕(左)與女友Allison已經見過彼此父母。(Getty Images )

劉思慕 因演出漫威電影「尚氣 與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)紅遍全球,他日前宣布將在本月31日為P. LEAGUE+聯盟新北國王籃球隊開球,日前已經悄然抵台,並在IG貼出與女友、好友同遊台北的照片,不僅品嘗燒餅、牛肉麵,更透過IG的限時動態,將台北的街景特色傳到全世界。

劉思慕訪台品嘗牛肉麵,直呼好吃。(取材自Instagram)

劉思慕早先已在IG證實將赴台開球,更開心向粉絲喊話「台北見」,如今他已在台北旅行,女友Alison Hsu也愛相隨,但有趣的是兩人沒有去知名的觀光 景點,而是選擇在小巷子內閒晃,照片更不時出現藥局、美而美等招牌,隨後也貼出一行人去吃牛肉麵的照片,不過有一張在路邊拍攝女友的照片,將女友拍得矮胖,讓網友笑稱「準備要被女友罵了」。

因為演出「尚氣」成為好萊塢當紅明星,劉思慕接下來在瑪格蘿比(Margot Robbie)、萊恩葛斯林(Ryan Gosling)主演的浪漫大片「芭比」同樣戲分吃重,星運看漲,他上個月才公開認愛女友Alison Hsu,並透露對方在唱片公司擔任行銷經理,兩人愛得濃情密意,劉思慕更證實先前慶祝聖誕佳節時,已帶女友見爸媽,「無論你是誰,無論你來自哪裡,見彼此的父母都是一件壓力很大的事」,此一番話不由得被外界猜測,兩人的結婚好事可能近了。