《鐵達尼號》船骸只夠載1人 卡麥隆將用科學實證「傑克必須死」

1997年上映的史詩浪漫災難經典電影《鐵達尼號》劇照。（照片翻攝：torontosun.com / 20TH CENTURY STUDIOS）

史詩浪漫災難經典電影《鐵達尼號》1997年上映以來，導演 詹姆斯．卡麥隆一直聽到觀眾在抱怨李奧納多．狄卡皮歐飾演的男主角傑克在片尾令人心碎地死去。近日為宣傳新上映的《阿凡達：水之道》受訪時，卡麥隆再次提到了這個問題，稱自己現在要證明主張傑克能活下來的人錯了。

多倫多太陽報報導，《鐵達尼號》影迷過去25年一直在辯論結局，不少人斷定凱特 ．溫斯蕾飾演的女主角蘿絲本來可以挪動身體，在漂浮的門板上騰出空間，從而挽救傑克的生命。然而，替自己心愛的英雄必須為藝術原因死掉辯護了四分之一個世紀後，卡麥隆現正計畫用即將播出的紀錄片來證明傑克不可能倖存。

卡麥隆告訴「Postmedia」，「我們已經做了一個科學研究，要平息這整件事，將木樁一了百了地刺穿心臟」。他說，「我們已經跟重現電影內浮台（raft）的失溫專家做了徹底的鑑識分析，將對這個做點特效，於明年2月推出」。

卡麥隆表示，他們找了兩名體重跟溫斯蕾及狄卡皮歐相同的特技演員，在他們全身上下與內部放置感應器，然後把兩人放進冰水，考驗他們是否有可能通過各式各樣的方法活下來，「答案是，不存在他們兩人都有可能活下來的方法，只有一人可以倖存」。

記者還問卡麥隆，《鐵達尼號》票房狂賣的25年後，會不會對沒給注定一死的傑克一個幸福結局而感到一絲遺憾，他則斷然指出，「不會，他必須死，就像是羅密歐與茱麗葉，這是一部關於愛、犧牲與死亡的電影，愛是透過犧牲來衡量的」。

當《鐵達尼號》於明年2月情人節重新在電影院 上映時，卡麥隆的科學計畫也將在國家地理頻道播放。他笑稱，「或許…或許…25年後，我就再也不必處理這個問題了」。