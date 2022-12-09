捍衛戰士2影音平台霸榜 黑亞當上架空降亞軍
動作票房男星巨石強森(The Rock)籌備15年的DC反英雄電影「黑亞當」(Black Adam)，日前於CATCHPLAY+影音平台飆速上架，短短兩天就在單點電影排行榜中空降亞軍；而霸占冠軍的則是湯姆克魯斯（Tom Cruise）的「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)。
巨石在「黑亞當」化身超叛逆的黑化英雄，無論是與沙贊的恩怨情仇，或是與超人的戰力比拚，都讓粉絲想一探究竟更完整的DC英雄宇宙。對於電影是否發展續集，他也在推特上回應表示：「在獲得近4億美元的全球票房後，我們將為DC未來的故事持續一步步籌備新續集。」
另外，「捍衛戰士：獨行俠」目前仍穩固2022年度最高票房，8月上架串流平台後人氣不減，而阿湯哥後續的一舉一動也受到全球媒體的關注，除了繼續拍電影挑戰不可能的驚人動作場面外，阿湯哥特有的聖誕節傳統也引起廣大討論。
據說阿湯哥每年聖誕節都會寄椰子蛋糕給與他合作過的影人，從「夜訪吸血鬼」(Interview with the Vampire)的克絲汀鄧斯特(Kirsten Dunst)到最新大作「捍衛戰士：獨行俠」的喬漢姆(Jon Hamm)和格蘭鮑威爾(Glen Powell)都在阿湯哥的送禮名單上。
「劊子手」格蘭鮑威爾說：「『克魯斯蛋糕』是個非常有名的傳統，如果你曾跟湯姆克魯斯合作或拍過一部他的電影，你就會收到這個蛋糕，他每年聖誕節不知道送出多少蛋糕，少說也有1000個吧。這真的是我吃過最好吃的椰子蛋糕，我和朋友還會舉辦『克魯斯蛋糕派對』，大家一口接一口把蛋糕吃完。」
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