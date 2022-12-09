捍衛戰士2影音平台霸榜 黑亞當上架空降亞軍

「捍衛戰士：獨行俠」自8月在平台上架以來熱度居高不下。（美聯社）

動作票房男星巨石強森(The Rock)籌備15年的DC反英雄電影 「黑亞當」(Black Adam)，日前於CATCHPLAY+影音平台飆速上架，短短兩天就在單點電影排行榜中空降亞軍；而霸占冠軍的則是湯姆克魯斯（Tom Cruise）的「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)。

巨石在「黑亞當」化身超叛逆的黑化英雄，無論是與沙贊的恩怨情仇，或是與超人的戰力比拚，都讓粉絲想一探究竟更完整的DC英雄宇宙。對於電影是否發展續集，他也在推特上回應表示：「在獲得近4億美元的全球票房後，我們將為DC未來的故事持續一步步籌備新續集。」

另外，「捍衛戰士：獨行俠」目前仍穩固2022年度最高票房，8月上架串流平台後人氣不減，而阿湯哥 後續的一舉一動也受到全球媒體的關注，除了繼續拍電影挑戰不可能的驚人動作場面外，阿湯哥特有的聖誕節 傳統也引起廣大討論。

據說阿湯哥每年聖誕節都會寄椰子蛋糕給與他合作過的影人，從「夜訪吸血鬼」(Interview with the Vampire)的克絲汀鄧斯特(Kirsten Dunst)到最新大作「捍衛戰士：獨行俠」的喬漢姆(Jon Hamm)和格蘭鮑威爾(Glen Powell)都在阿湯哥的送禮名單上。