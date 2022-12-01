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李安要拍李小龍 欽點兒李淳主演

記者陳建嘉╱綜合報導
李安將執導華人武術大師「李小龍」改編電影。(本報資料照片)
李安將執導華人武術大師「李小龍」改編電影。(本報資料照片)

名導李安今年難得未返台灣出席金馬獎盛會，傳聞他正籌備新片，Deadline Hollywood報導李安將執導華人武術大師「李小龍」改編電影，並欽點兒子李淳主演，綜藝報更披露李安聲明證實此事。

李安在聲明中表示「李小龍並非完全的美國人，也不是完全的中國人，他是東西方的橋梁，將中國功夫介紹給全世界，是一名格鬥科學家，以及具標誌性的表演藝術家，徹底改變了武術、動作電影」。

李安認為有必要講述這個聰明、獨特的故事，「他在135磅的體重裡擁有巨大的力量，並透過不懈的努力，將不可能的夢想變成現實」。

電影「李小龍」（暫譯）將由索尼3000影業發行，並找來「柯波帝：冷血告白」(Capote)編劇丹福特曼撰寫劇本。

索尼影業現任董事湯姆羅斯曼曾與李安合作「少年Pi的奇幻漂流」(Life of Pi)，製片之一伊莉莎白蓋布勒另透露李安一直很熱衷拍「李小龍」的故事，「這會是一個深刻的情感故事，描繪我們這個時代現實中的動作英雄之一的勝利與衝突」。

報導並指出李安的兒子李淳被接洽演出男主角「李小龍」，李安與李淳曾於「比利·林恩的中場戰事」(Billy Lynn's Long Halftime Walk)合作過。

李淳可望演出「李小龍」擔綱主角。(本報資料照片)
李淳可望演出「李小龍」擔綱主角。(本報資料照片)

李小龍 電影 索尼

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