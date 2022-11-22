12年「陰屍路」畫句點 結局爆點粉絲驚奇

「陰屍路」正式播畢最後一集，畫下句點。 （取材自IMDb）

曾經轟動全球的超高收視話題影集「陰屍路」（The Walking Dead），終於播出完結篇，為12年來的輝煌畫下句點。12年前首季在美國一播出就造成熱烈回響，觀看人數猛爆成長，國際間都有廣大的死忠粉絲。但隨著元老要角陸續離開，新的人物吸引力不足，收視數字已經離巔峰期很遠，也終於到了曲終人散的時刻。

「陰屍路」曾在美國電視圈內造成極大的震撼，活屍題材能否被拍成可看性高的影集？各方原本都感到懷疑，也擔心尺度限制會讓刺激感不足，首季只做了六集，「試水溫」的意味濃厚，想不到光是這六集收看人數就逐集暴增。後來「陰屍路」曾連續好幾年穩坐全美最高收視影集之一，完全不比傳統無線電視網的高人氣警匪劇遜色。

在籌備之初，男主角人選本來談的是最近在「王冠」（The Crown）第五季扮演英國首相梅傑的強尼李米勒（Jonny Lee Miller），他中途退出，輾轉才由安德魯林肯（Andrew Lincoln）接手；諾曼李杜斯（Norman Reedus）的角色最早還僅是客串幾集就會被安排退場，由於收視太高、反應太好，安德魯知名度直往上衝，諾曼也從客串被留下來變成固定主角；韓裔 的史蒂芬元(Steven Yeun)更是因為演出此劇才得以走紅，日後不僅提名奧斯卡 影帝，也是「不！」（Nope）等票房大片裡的要角之一。