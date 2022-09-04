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卡卡搶不走 布萊德利傳想和名模舊愛再生娃

記者蘇詠智／綜合報導
布萊德利庫柏（右）傳出與舊愛伊莉娜一起度假，互動曖昧。（取材自Instagram）
布萊德利庫柏（右）傳出與舊愛伊莉娜一起度假，互動曖昧。（取材自Instagram）

舊情復燃莫非好萊塢的最新流行？繼班艾佛列克（Ben Affleck）與珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）情牽20年終於結為夫妻後，近日各方矚目布萊德利庫柏（Bradley Cooper）與名模舊愛伊莉娜沙伊克（Irina Shayk）在度假時互動曖昧、火花四射。

女神卡卡一度和布萊德利庫柏傳出假戲真做。（取材自Instagram）
女神卡卡一度和布萊德利庫柏傳出假戲真做。（取材自Instagram）

雖然雙方都未證實是否又在一起，但專門報導名人八卦的Page Six稱他們不僅感覺又回來，還考慮再生小孩，為女兒莉亞添個弟弟或妹妹。

布萊德利庫柏和美豔名模伊莉娜交往4年、生了一個女兒莉亞，卻在3年多前宣告分手，當時正是布萊德利與女神卡卡被傳假戲真做最熱烈的敏感時刻，由於他們在「一個巨星的誕生」（A Star Is Born）感情戲太動人，加上之後在奧斯卡頒獎典禮上的入圍歌曲演出，釋放出超強的化學效應，女神卡卡背負了好一陣子「介入布萊德利庫柏感情」的罪名。

然而布萊德利和伊莉娜分手3年多以來，各自身旁不是沒有新的對象，只是都沒有發展出持久、認真的關係，反倒是兩人共同養育女兒，彼此始終切不斷，因而外界認定他們之間還有可能。不過，Page Six引述的不具名消息來源說法，布萊德利和伊莉娜對於再續前緣的態度和班珍有明顯差距。

「他們兩個不像班珍那樣，腦中一直都還有著對方，比較像是既然都要一起養女兒，那復合也沒什麼不可以，或者這一次真的定下來，還可以繼續再生小孩。」伊莉娜據傳有意為莉亞再多添些手足，能夠陪伴在她身邊，而布萊德利也認同這個想法，有意願配合。

女神卡卡 珍妮佛洛佩茲 班艾佛列克

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