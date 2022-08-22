派迪康斯丁接演「龍族前傳」 喜配小20歲嫩妻

派迪康斯丁在「龍族前傳」扮演坦格利安家族國王。（圖：HBO提供）

HBO招牌神劇「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）結束三年後，首部番外篇影集「龍族前傳」（House of the Dragon）近日上線。曾演出「神鬼認證：最後通牒」（The Bourne Ultimatum）、「前進天堂」（In America.）的英國 男星派迪康斯丁（Paddy Considine）扮演坦格利安家族之王，笑言：「親朋好友從來沒這麼期待我的戲過。」

向來被視為演技派的派迪，雖不常在片中擔任要角，卻常是搶戲綠葉，接到「龍族前傳」的邀約，受寵若驚：「我以前拿到很好的劇本，往往只有三、四場戲，這次卻是『龍族前傳』中舉足輕重的主角，實在太讓人興奮，這也是我拍過最大格局的戲。」他和「王冠」（The Crown）中扮演女王之夫青年時期的麥特史密斯（Matt Smith）分飾坦格利安家族兄弟，為了統治權產生許多恩怨，戲外彼此互相欣賞，殺青了還會聯絡。

「龍族前傳」維持不少「冰與火之歌：權力遊戲」的設定，像是「鐵王座」是至高權力的表徵，還有坦格利安家族的馭龍神技等，被問到：「比較喜歡坐在鐵王座上，還是乘龍飛天？」派迪妙答：「如果以拍片時的難度來評估，我比較喜歡坐在鐵王座上，當然幻想的角度會是乘龍飛天過癮一點。」然而對他來說，並沒有選擇困難：「我已經當王了，這一季就沒有乘龍的畫面。」

奧莉薇亞庫克在「龍族前傳」扮演年輕的王后。（路透資料照片）

雖然扮演尊貴的國王，派迪在第一集就痛失妻兒，之後續弦的對象由「一級玩家」（Ready Player One）奧莉薇亞庫克 （Olivia Cooke）扮演，奧莉薇亞比他小了20歲，他自我解嘲：「這麼年輕的太太，不是很棒嗎？」他解釋情節會完整交代他們之間結緣的過程，至於他扮演的國王能 不能存活得比「冰與火」首季的家族領袖更久？他語帶玄機：「不能先透露，大家要自己欣賞。」