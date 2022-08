派迪康斯丁接演「龍族前傳」 喜配小20歲嫩妻

派迪康斯丁在「龍族前傳」扮演坦格利安家族國王。(圖:HBO提供)

HBO招牌神劇「冰與火之歌:權力遊戲」(Game of Thrones)結束三年後,首部番外篇影集「龍族前傳」(House of the Dragon)近日上線。曾演出「神鬼認證:最後通牒」(The Bourne Ultimatum)、「前進天堂」(In America.)的英國 男星派迪康斯丁(Paddy Considine)扮演坦格利安家族之王,笑言:「親朋好友從來沒這麼期待我的戲過。」

向來被視為演技派的派迪,雖不常在片中擔任要角,卻常是搶戲綠葉,接到「龍族前傳」的邀約,受寵若驚:「我以前拿到很好的劇本,往往只有三、四場戲,這次卻是『龍族前傳』中舉足輕重的主角,實在太讓人興奮,這也是我拍過最大格局的戲。」他和「王冠」(The Crown)中扮演女王之夫青年時期的麥特史密斯(Matt Smith)分飾坦格利安家族兄弟,為了統治權產生許多恩怨,戲外彼此互相欣賞,殺青了還會聯絡。

「龍族前傳」維持不少「冰與火之歌:權力遊戲」的設定,像是「鐵王座」是至高權力的表徵,還有坦格利安家族的馭龍神技等,被問到:「比較喜歡坐在鐵王座上,還是乘龍飛天?」派迪妙答:「如果以拍片時的難度來評估,我比較喜歡坐在鐵王座上,當然幻想的角度會是乘龍飛天過癮一點。」然而對他來說,並沒有選擇困難:「我已經當王了,這一季就沒有乘龍的畫面。」

奧莉薇亞庫克在「龍族前傳」扮演年輕的王后。(路透資料照片)

雖然扮演尊貴的國王,派迪在第一集就痛失妻兒,之後續弦的對象由「一級玩家」(Ready Player One)奧莉薇亞庫克 (Olivia Cooke)扮演,奧莉薇亞比他小了20歲,他自我解嘲:「這麼年輕的太太,不是很棒嗎?」他解釋情節會完整交代他們之間結緣的過程,至於他扮演的國王能 不能存活得比「冰與火」首季的家族領袖更久?他語帶玄機:「不能先透露,大家要自己欣賞。」