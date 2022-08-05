快被翹臀珍榨乾？班艾佛列克才新婚就憔悴 前妻都擔憂

珍妮佛洛佩茲（右）愈忙愈容光煥發。（路透資料照片）

已經在拉斯維加斯結婚、正在籌備盛大慶祝活動的班艾佛列克 （Ben Affleck）與珍妮佛洛佩茲 （Jennifer Lopez），之前在巴黎歡度蜜月，竟呈現出女方神清氣爽、男方憔悴疲憊的詭異對比，尤其班艾佛列克還被拍到在塞納河的船上累到打瞌睡，外界都懷疑他是否被珍妮佛洛佩茲弄得太累？

班艾佛列克本月中才會滿50歲，還比珍妮佛洛佩茲小3歲，然而珍妮佛體態保養超佳，拍戲、登台演出、推出美容保養產品等事業一併進行，都沒停下腳步，彷彿精力無窮。外傳她與班艾佛列克在婚前協議上有寫明每周至少歡好四次，維持夫妻之間的親密感情，顯然在工作之餘，「房內體力活」她也都沒偏廢，簡直是女超人。

相較之下，班艾佛列克只需要忙著經營和她的婚姻，兼顧拍戲與照料小孩，並沒有比她吃力，卻是一副快被榨乾的模樣，不僅觀眾感到奇怪，據傳連他的前妻珍妮佛嘉納都擔憂不已。

最新一期「Us」雜誌就以珍妮佛嘉納（Jennifer Garner）為封面，標題點明她對班懷抱著憂慮，內文提到她與企業家男友的感情穩定，因此替班艾佛列克擔心絕對不是有想吃回頭草的心態，而是彼此好歹共同生了兩女一子，把他當做家人，很怕他蠟燭好幾頭燒，會心力交瘁、重蹈覆轍，再度倚賴藥物和酒精，顯然對他這段婚姻不是太樂觀。