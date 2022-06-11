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86歲茱麗安德魯絲成就獲表揚 「真善美」童星合體致敬

記者蘇詠智╱綜合報導
86歲傳奇影后茱麗安德魯絲獲得美國電影學會表揚其輝煌成就。(美聯社)
86歲傳奇影后茱麗安德魯絲獲得美國電影學會表揚其輝煌成就。(美聯社)

86歲傳奇影后茱麗安德魯絲（Julie Andrews）獲得美國電影學會表揚在演藝事業上的非凡成就，昔日在電影「真善美」(The Sound of Music)和她演對手戲的幾位童星也再度現身力挺、向她致敬，勾起影迷無限懷念。

英國出身的茱麗安德魯絲能歌擅演，又具備鄰家女孩的親切感，1960年代成功在好萊塢占有一席之地，不僅以「歡樂滿人間」(Mary Poppins)登上奧斯卡影后寶座，乘勝追擊的「真善美」更是掀起票房狂潮，成為首部在票房數字美元（不換算幣值）超越「亂世佳人」(Gone with the Wind)的冠軍大片。

茱麗安德魯絲(左三)與童星演出的「真善美」，當年票房狂賣。(取材自IMDb)
茱麗安德魯絲(左三)與童星演出的「真善美」，當年票房狂賣。(取材自IMDb)

「真善美」改編自真人實事，茱麗扮演見習修女，受雇為一名軍官的七個子女擔任家庭教師，結果彼此建立深厚情誼，她也愛上自己的雇主，嫁入這個家庭變成女主人，最後全家一起逃離被納粹控制的國家。當年的七個童星，除了扮演老大和老三的兩位女星已去世，剩下五人全都為了茱麗而出席美國電影學會的頒獎典禮。

5位昔日童星在「真善美」推出57年後再團聚，當然都已成為白髮爺奶，這之中扮演老二的尼可拉斯漢蒙(Nicholas Hammond)，曾經在影集版的「蜘蛛人」(Spider Man)擔任男主角，去年底「蜘蛛人：無家日」(Spider-Man: No Way Home)找回歷代蜘蛛人主角，他成為唯一被遺忘的，當時他還曾表示也很樂意回歸，也是當初幾位童星中，日後演藝圈發展較成功的代表。

昔日「真善美」童星群，在片子推出57年後再度團聚，力挺老夥伴。(美聯社)
昔日「真善美」童星群，在片子推出57年後再度團聚，力挺老夥伴。(美聯社)

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