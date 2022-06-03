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強尼戴普、安珀赫德官司落幕 「水行俠」兩邊按讚不得罪

記者陳建嘉／綜合報導
「水行俠」傑森摩莫亞誰都不得罪，一起按讚強尼、安珀。（歐新社資料照片）
「水行俠」傑森摩莫亞誰都不得罪，一起按讚強尼、安珀。（歐新社資料照片）

強尼戴普與安珀赫德的「世紀官司」結果出爐，兩人各自在自己的IG、推特發表感言，強尼高喊「真理永不滅亡」，安珀則痛訴不公平，簡直是「時代倒退」，也有不少網友觀看有哪些名人按讚，「水行俠」（Aquaman）傑森摩莫亞（Jason Momoa）誰也不得罪，有為兩人按讚，喜劇女王珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）以及「永恆族」（Eternals）女主角陳靜則是按讚力挺強哥。

強尼戴普迄今的按讚數已經高達1676萬讚，幾乎一面倒支持，安珀則僅有31萬，差距不小，也幾乎沒有好萊塢明星願意相挺安珀，不過傑森摩莫亞卻有為安珀按讚鼓勵。

強尼戴普、安珀赫德的按讚好友比例懸殊，只見「水行俠」傑森摩莫亞誰都不得罪，一起按...
強尼戴普、安珀赫德的按讚好友比例懸殊，只見「水行俠」傑森摩莫亞誰都不得罪，一起按讚。（取材自Instagram）

先前傳出DC影業高層不滿安珀的表現，要將她辭退，當時與她有革命情感的導演溫子仁、男主角傑森則為她說情，才讓安珀留下來續演，不過傑森與強尼戴普同樣是搖滾人，私下交情也還不錯，看來兩邊都不願得罪。

強尼戴普的按讚好友還有不少名人，除了傑森摩莫亞、陳靜、珍妮佛安妮斯頓以及知名攝影師葛雷格威廉斯之外，就連長年在好萊塢發展的華裔女星白靈也有力挺強尼戴普。

此外，強尼勝訴，外界認為「女律師」卡蜜兒（Camille Vasquez）功不可沒，一名加拿大網紅「Jazzmyn」，上傳一段短片，只見她將卡蜜兒的臉、名字刺青紋在身上，並說自己對於卡蜜兒的自信、聰明感到敬佩，該影片目前觀看數突破百萬。

好萊塢 導演 永恆族

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