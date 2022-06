威爾史密斯奧斯卡呼巴掌 老婆潔達：盼2個聰明男人和解

事隔2個多月,潔達蘋姬史密斯終於談到了她的丈夫威爾史密斯在奧斯卡頒獎典禮上給喜劇演員克里斯洛克一巴掌的話題,她表示自己希望「這2個聰明、有能力的男人有機會談論這件事並和解」。(美聯社)

事隔2個多月,潔達蘋姬史密斯(Jada Pinkett Smith)終於談到了她的丈夫威爾史密斯 (Will Smith)在奧斯卡 頒獎典禮上給喜劇演員克里斯洛克(Chris Rock)一巴掌的話題,她表示自己希望「這2個聰明、有能力的男人有機會談論這件事並和解」。

衛報報導,在潔達蘋姬的Facebook Watch節目的最新一集中提到「現在,關於奧斯卡那晚,我最深切的希望是這2個聰明、有能力的人有機會復原、談論這件事並和解,當今世界的狀況讓我們需要彼此,我們實際上比以往任何時候都更需要彼此」。

此外她指出「在那之前,威爾和我將繼續致力於過去28年來所做的:繼續搞清楚『一起生活』的意義,考慮到我自己的健康狀況以及奧斯卡頒獎典禮上發生的事情,成千上萬的人來向我講述他們的故事」,節目中的嘉賓正是一位12歲女孩的母親,前者因脫髮症而被欺負並自殺身亡。

先前潔達蘋姬只有簡短地談到奧斯卡典禮上的插曲,事發隔天她在Instagram上寫道「這是癒合和解的時節,我在此給予我的支持」。(This is a season for healing and I'm here for it)