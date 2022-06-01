威爾史密斯奧斯卡呼巴掌 老婆潔達：盼2個聰明男人和解
事隔2個多月，潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）終於談到了她的丈夫威爾史密斯（Will Smith）在奧斯卡頒獎典禮上給喜劇演員克里斯洛克（Chris Rock）一巴掌的話題，她表示自己希望「這2個聰明、有能力的男人有機會談論這件事並和解」。
衛報報導，在潔達蘋姬的Facebook Watch節目的最新一集中提到「現在，關於奧斯卡那晚，我最深切的希望是這2個聰明、有能力的人有機會復原、談論這件事並和解，當今世界的狀況讓我們需要彼此，我們實際上比以往任何時候都更需要彼此」。
此外她指出「在那之前，威爾和我將繼續致力於過去28年來所做的：繼續搞清楚『一起生活』的意義，考慮到我自己的健康狀況以及奧斯卡頒獎典禮上發生的事情，成千上萬的人來向我講述他們的故事」，節目中的嘉賓正是一位12歲女孩的母親，前者因脫髮症而被欺負並自殺身亡。
先前潔達蘋姬只有簡短地談到奧斯卡典禮上的插曲，事發隔天她在Instagram上寫道「這是癒合和解的時節，我在此給予我的支持」。（This is a season for healing and I'm here for it）
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