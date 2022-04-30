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形象嚇跑觀眾 20年艾倫秀5/26謝幕

記者蘇詠智／綜合報導
艾倫狄珍妮絲錄完最後一集「艾倫秀」，感謝觀眾支持。(取材自Instagram)
艾倫狄珍妮絲錄完最後一集「艾倫秀」，感謝觀眾支持。(取材自Instagram)

天下無不散的宴席，自2003年開播，曾經擁有廣大觀眾支持、製播長達近20年的「艾倫秀」(The Ellen DeGeneres Show)，即將在5月26日播出最後一集後走入歷史。主持人艾倫狄珍妮絲(Ellen DeGeneres)錄完最後一集有感而發，在社群網站上連寫了4次「謝謝」，坦言不管世界變好或變壞，永遠希望這節目是個大家都能一起歡笑一小時的園地。

「艾倫秀」不僅連續多年穩坐全美晨間談話節目的人氣冠軍，艾倫狄珍妮絲也一直是老美最愛的談話節目主持人，她曾邀請台灣的林育羣、左左右右和南韓「防彈少年團」等上節目，讓非美國藝人也有機會在美國觀眾眼前發光，更為自己塑造出「親切、溫暖」的形象。

然而新冠肺炎疫情期間，艾倫將節目搬回自家錄製，卻另找一批工作人員，導致原團隊人員非常不滿，接二連三對外爆料，揭發了她其實勢利眼、耍大牌、製造有害工作環境等罪狀，讓她的形象嚴重下滑，節目觀眾亦迅速流失，終於決定播出20年後收攤。

完成最後一集錄製後，艾倫在社群上發文表示，節目剛開播時，iPhone還不存在，社群網站也不存在，同志婚姻尚未合法，大家看著世界改變，有時更好，有時沒有，但能夠獲邀進入大家的生活，是她生命中最大的榮幸，也帶給她無比的歡樂。

社群網站 艾倫狄珍妮絲 疫情

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