羅伯派汀森英雄再續 華納總裁證實「蝙蝠俠2」啟動

羅伯派汀森飾演新任「蝙蝠俠」。（圖：華納兄弟提供）

羅伯派汀森（Robert Pattinson）主演「蝙蝠俠」（Batman）不僅是開春最強大片，全球票房開出7.5億美金的驚人成績，導演 麥特李維斯（Matt Reeves）先前受訪時就表示還想繼續探索「蝙蝠俠」系列電影 ，如今華納影業總裁陶比艾默李奇（Toby Emmerich）在漫畫博覽會上證實「蝙蝠俠2」計畫將會啟動，「毫無疑問的，今年成績最佳的電影之一就是麥特李維斯執導的『蝙蝠俠』」。

陶比也讚賞麥特將這個華納、DC最具代表性、最受歡迎的超級英雄「蝙蝠俠」拍出全新願景，也讓觀眾獲得共鳴，「在你們的支持下，打破世界各地的票房紀錄，這也是我很高興宣布這消息的原因，麥特、羅伯派汀森以及整個團隊都會回歸『蝙蝠俠2』，帶領觀眾再度回到高譚市」。由於「蝙蝠俠」成績優秀，在串流平台HBO MAX點擊數也締造佳績，目前已確定會製作外傳影集「企鵝人」，由柯林法洛（Colin Farrell）主演。

雖然「蝙蝠俠2」還未有任何細節構想，不過導演麥特曾說想帶入全新反派「緘默」(Hush)，外傳在「蝙蝠俠」片尾驚喜登場，由「永恆族 」貝瑞柯根（Barry Keoghan）扮演疑似為「小丑」的神祕反派、另有高譚市的神祕組織「貓頭鷹法庭」都可能會是續集反派人選。