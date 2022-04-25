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珍西摩爾71歲仍優雅 嘆當龐德女郎反成阻力 毀了星運

記者蘇詠智／綜合報導
珍西摩爾71歲仍優雅迷人。（取材自Instagram）
珍西摩爾71歲仍優雅迷人。（取材自Instagram）

1980年上映的奇幻愛情電影「似曾相識」（Somewhere in Time），當年在美國雖然沒有大熱賣，卻得到不少死忠影迷的推崇，近日更在洛杉磯舉辦特別放映活動，連女主角珍西摩爾（Jane Seymour）都到場。

珍西摩爾在「 似曾相識」的扮相充滿古典美。（取材自IMDb）
珍西摩爾在「 似曾相識」的扮相充滿古典美。（取材自IMDb）

珍西摩爾在片中扮演20世紀初的舞台劇女伶，和跨越時空來到該年代的劇作家克里斯多夫李維（Christopher Reeve）發生一段浪漫的戀情，氣氛唯美、配樂尤其令人陶醉；片子在香港上映快一年，成為該年度外片賣座冠軍。

珍西摩爾在「似曾相識」中的扮相充滿古典美，也符合她在美國觀眾心目中的形象，但其實她是英國女星，還是龐德女郎出身，在正宗007電影的第8集「生死關頭」（Live and Let Die）她飾演女主角、一位塔羅牌占卜師。

珍西摩爾（左）與羅傑摩爾在007電影「生死關頭」中配成一對。（取材自IMDb）
珍西摩爾（左）與羅傑摩爾在007電影「生死關頭」中配成一對。（取材自IMDb）

雖然珍西摩爾與羅傑摩爾（Roger Moore）的搭配當年締造不錯票房，她卻認為大家都覺得飾演龐德女郎是演藝事業更上層樓的助力，其實對她反而是阻力，她演完「生死關頭」後，接下來的幾年都拿不到可展現演技的角色，才決定轉來美國發展。

今年已經71歲的珍西摩爾，不但沒有停下工作的腳步，反而在疫情期間還不斷接戲，電影、影集都有，也常常出席類似「似曾相識」經典重映的公開活動，表示完全沒有要息影的意思，愈忙碌愈讓她感受到自己還很充實的活著。

電影 龐德 舞台劇

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