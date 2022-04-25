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阿湯哥「神鬼傳奇」虧本太嚴重 編導承認大挫敗

記者蘇詠智／綜合報導
湯姆克魯斯（左）與羅素克洛聯手，都無法挽回「神鬼傳奇」在美國失利的命運。（取材自IMDb）
湯姆克魯斯（左）與羅素克洛聯手，都無法挽回「神鬼傳奇」在美國失利的命運。（取材自IMDb）

湯姆克魯斯（Tom Cruise）在好萊塢走紅超過30年，曾主演多部知名代表作，至今仍讓觀眾留下深刻印象。不過他的作品之中，也有票房和評價上都不成功的失敗作，近年來最慘烈的莫過於新版「神鬼傳奇」（The Mummy），本來電影公司打算以這部片開啟其他相關怪物恐怖片的影視宇宙，結果1億2500萬美元的成本，北美票房才8000萬美元，就算加上北美以外的地區，片子不至於虧本太嚴重，由於北美的冷淡反應，整個「怪物宇宙」的計畫也就因而取消。

「神鬼傳奇」在美國票房踢到大鐵板，堪稱湯姆克魯斯（左）演藝生涯中的ㄧ大失敗。（取...
「神鬼傳奇」在美國票房踢到大鐵板，堪稱湯姆克魯斯（左）演藝生涯中的ㄧ大失敗。（取材自IMDb）

該片的編導艾力克斯寇茲曼（Alex Kurtzman），就算時隔5年，還是對這部片的失利耿耿於懷，近日坦言這部「神鬼傳奇」可能是他人生中不管個人或是職場生涯上最大的失敗，有很多原因讓他非常後悔拍了這部片，卻還是有一點正面的意義，就是讓他從慘痛的教訓裡變成一個更堅強的人，也對自己身為影視工作者有了更清楚明確的想法，之後他再碰到明知會有問題的情形絕對不會再沈默，而會勇敢地喊停，因為那些都不值得。倘若不是「神鬼傳奇」如此失敗，他也不會有這樣的體會和改變。

「神鬼傳奇」的賣座和口碑雙失利，對於艾力克斯寇茲曼造成很大打擊，卻沒有讓湯姆克魯斯的演藝圈行情跟著垮掉，隔年他成功再藉由「不可能的任務：全面瓦解」（Mission: Impossible-Fallout）全球將近8億美元的票房重回紅牌巨星寶座。

今年他將推出各方期待已久的「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick），賣座成績依然受到看好。

湯姆克魯斯 電影 好萊塢

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