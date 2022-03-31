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布魯斯威利因失語症息影 八卦媒體曝「2年前就出問題」

編譯周辰陽／即時報導
美國動作片巨星布魯斯威利因「失語症」息影，不具名消息人士告訴八卦媒體，其實他近來在電影片場就出現認知問題，必須用耳機讓工作人員「餵台詞給他」。(路透)
美國動作片巨星布魯斯威利因「失語症」息影，不具名消息人士告訴八卦媒體，其實他近來在電影片場就出現認知問題，必須用耳機讓工作人員「餵台詞給他」。(路透)

美國動作片巨星布魯斯威利(Bruce Willis)的家人30日宣布，他因為確診「失語症」（Aphasia）而息影，紐約郵報娛樂版《Page Six》則披露，其實他近來在電影片場就出現認知問題，且在家人介入「照顧他」之前記不住台詞。

根據報導，2021年便有傳聞指出，布魯斯威利表演出現問題可以追溯至前一年。當時，他正在拍攝《終極包圍戰》（American Siege）等一連串多為B級動作電影的作品。消息人士表示，「他有認知問題，他們都曉得布魯斯遇到問題了」，接著又指，「每個人都明白，演員跟劇組人員。他的家人已經介入了，他們搬進來好照顧他」。

這位消息人士透露，布魯斯威利用上「耳機，聽東西，讓他們餵台詞給他」，且「越來越難讓他出現在螢幕上」。此外，布魯斯威利演出的一部作品有時候會起用替身，「情況變得非常明顯，他遇到問題了。所以他們會起用替身，不只為了動作（場面），而是為了最大化他的登場時間」。

消息人士說，至少在一部電影作品裡，布魯斯威利的登場時間就是因為這些問題而「被削減了」，更稱他在該部電影只拍了3天。據指出，一些電影在更接近布魯斯威利住的地方進行拍攝，好讓製作更加輕鬆，但「事情變得超清楚的，他有麻煩了…再也不能演了」。

布魯斯威利 電影 失語症

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