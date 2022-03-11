「妙管家」俏女兒艾莉莎米蘭諾 長大後變MeToo旗手

年近半百的艾莉莎米蘭諾現在要朝向「美魔女」目標邁進。(取材自Instagram)

全球娛樂圈這幾年重男輕女風氣丕變，過往女星容易被握有大權的製片、導演吃豆腐或是性騷擾 ，但在「Me Too」運動之後，愈來愈多的色狼被揪出真面目，曾主演「聖女魔咒」(Charmed)的艾莉莎米蘭諾(Alyssa Milano)，更被視為「Me Too」的重要旗手。

艾莉莎近年因「Me Too」風潮而在觀眾心目中的「鬥士」形象鮮明，日前她在社群網站 上配合「懷舊星期四」的主題，發出一堆舊照，提醒大家，她可曾經是當紅少女偶像，還曾經被邀請到日本 出唱片，有過短暫的歌手生涯，並且上過一堆的日本雜誌封面。

事實上，艾莉莎7歲就開始當童星，幫忙負擔了大部分家計，她並沒覺得很年輕就走紅有啥不好，她在演藝工作中展現不同方面的創意，對於人們還記得她小時候的作品，她也非常感動。

在艾莉莎米蘭諾的舊作之中，影集「妙管家」(Who's the Boss？)始終讓人念念不忘，這喜劇曾在美國與台灣都締造出色的收視成績，她扮演的女兒隨著父親湯尼丹薩(Tony Danza)住進雇主茱蒂絲萊特(Judith Light)的家中。

茱蒂絲是事業女強人卻偏偏不擅家事，湯尼反而是被請去當管家，大反「男主外女主內」的刻板印象，引起熱烈的話題，而艾莉莎的青春俏麗完全不比成年男女主角遜色，很快從美國紅到亞洲，不僅在台灣有為數不少的影迷，在最喜歡金童玉女偶像的日本更大受歡迎，也被請去拍封面、出專輯。