漫威英雄換新血 馬克魯法洛坦言「浩克」也要交棒了

馬克魯法洛透露自己即將在漫威新影集中交棒。(路透資料照片)

漫威 超級英雄電影稱霸全球票房十多年,在「無限寶石」篇章落幕後,下一個串連所有影片的大主題還沒確定,但陪伴觀眾許久的元祖「復仇者聯盟 」成員已經陸續交棒,有可能將要全面換血。目前最確定的是克里斯伊凡(Chris Evans)扮演的史蒂夫羅傑斯在「復仇者聯盟:終局之戰」(Avengers: Endgame)把重任交給安東尼麥齊(Anthony Mackie)扮演的「獵鷹」山姆,而Disney +影集「獵鷹與酷寒戰士」(The Falcon and the Winter Soldier)結局山姆正式成為下一代的美國隊長。

該平台另一齣影集「鷹眼」(Hawkeye)也已出現海莉史坦菲德(Hailee Steinfeld)扮演的新生代女鷹眼,去年上映的「黑寡婦」(Black Widow)則介紹了佛羅倫絲普伊(Florence Pugh)扮演的接班人葉琳娜,如此一來元祖的「復仇者聯盟」成員剩下克里斯漢斯沃(Christopher Hemsworth)飾演的雷神索爾、馬克魯法洛(Mark Ruffalo)扮演的布魯斯班納/浩克、已在「終局之戰」陣亡退場的鋼鐵人東尼史塔克尚無人接棒,情況可能很快就會明朗。

艾美獎視后塔提亞娜馬斯蘭妮將主演「女浩克」。(取材自IMDb)

馬克魯法洛近日出席活動時透露,自己將在Disney+新戲「女浩克」(She-Hulk)中傳承給扮演布魯斯班納表妹的塔提亞娜馬斯蘭妮((Tatiana Maslany)),除了盛讚她的表現極為出色,也明白宣告要交棒到她手上,透露戲裡兩人有很多趣味的對手戲,觀眾會看到浩克之前和他人互動時從未展現過的新面向,很有意思。這麼一來,馬克等於也宣告自己從漫威影視宇宙「畢業」的時候快到了?

有歐美娛樂媒體倒是沒這麼篤定,認為他話裡是說把「浩克」傳承出去,加上他之前在「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)片尾彩蛋中以布魯斯班納的面貌登場,因而有可能觀眾還會在未來的漫威影片繼續見到布魯斯班納,只不過全身綠色的浩克就會由布魯斯的表妹這個角色來頂替了。而Disney+已經宣布籌拍的新戲「鋼鐵心」盛傳主角會接棒鋼鐵人,如此一來「復仇者聯盟」元老接班人陸續到位,新的時代也將正式展開。