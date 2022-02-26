裘莉為烏克蘭祈禱 籲確保人權 西恩潘拍戰況

安琪莉娜裘莉為烏克蘭人民祈禱，並將與聯合國難民署一起保障難民基本人權。（取材自Instagram）

俄羅斯 攻打烏克蘭 ，全球為之震撼。向來對於難民與弱勢權益格外關心的安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie），坦言將確保被迫逃亡的人們都能保有基本人權；兩屆奧斯卡影帝西恩潘（Sean Penn）正在當地拍攝俄國入侵的紀錄片，還沒離開首都基輔；演歌雙棲資深天后雪兒（Cher）則大罵俄羅斯總統普亭 是暴君。

安琪莉娜裘莉在社群網站上的最新文章，提到自己一如不少民眾，為烏克蘭的人民祈禱，也會與在聯合國難民署的夥伴盡力幫忙流亡者，更表示雖然現在要預言最後的結果還太早，但對烏克蘭人民以及未來的相關國際法規而言，這些呼籲與關懷並沒有太過誇張。

雪兒稱俄羅斯總統普亭是暴君。（路透資料照片）

雪兒稱烏克蘭的事件為何對美國而言很重要，因為揭露了普亭是個暴君，倘若有機會，他會破壞任何國家的民主直到蘇聯再度復活，將令歐洲弱小而無保護，他也意圖要重挫美國，眼中只看到仇恨、分化、削弱。

曾以「神秘河流」（Mystic River）和「自由大道」（Milk）兩度在奧斯卡稱帝的西恩潘，去年11月為了紀錄片的籌備造訪基輔，這周他帶著和Vice新聞合作拍片的團隊再度到基輔，正巧碰上俄軍進攻，他不但沒離開，還曾到總統辦公室出席新聞簡報會，總統辦公室聲明盛讚他比不少西方社會的政治人物更具勇氣，是真正支持烏克蘭，世上如果能多一些像他這樣支持為自由而戰的人，就能愈快停止俄羅斯發動的這場令人髮指的侵略戰爭。

而「新飛越比佛利」（90210）女星安娜琳麥寇（AnnaLynne McCord），拍短片朗誦自己的詩，大嘆很抱歉她不是普亭的母親，否則普亭會在充滿愛的環境下長大，世界會更溫暖，等於諷刺普亭的成長過程很不健康、導致他現在的作為。只是過去她也曾用這招修理過川普，被網友嫌老套、蹭話題熱度，招來的抨擊反而不少。