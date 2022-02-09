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班奈狄克「犬山記」闖奧斯卡 喊「12是我最愛數字」

記者陳建嘉／綜合報導
班奈狄克康柏拜區在「犬山記」演出一名內心充滿秘密的粗暴牛仔。(圖:Netflix提供)
班奈狄克康柏拜區在「犬山記」演出一名內心充滿秘密的粗暴牛仔。(圖:Netflix提供)

2022年奧斯卡入圍名單公布，班奈狄克康柏拜區(Benedict Cumberbatch)主演「犬山記」(The Power of the Dog)入圍奧斯卡獎12項提名，是最大贏家，他接受美媒「綜藝報」訪問時，直呼超開心，「看到我臉上的傻笑嗎？我擁有很多美好的回饋，12也是我最喜歡的數字」。

班奈狄克近年以漫威英雄「奇異博士」一角廣受歡迎，他還被記者戲稱是奧斯卡的「漫威」代表，他幽默回：「同樣入圍影帝的安德魯加菲（Andrew Garfield），也有演最近的『蜘蛛人』電影啊。」

傑西普萊蒙(左)、「蜘蛛女」克絲汀鄧斯特戲裡戲外都是夫妻，也雙雙入圍奧斯卡。(圖...
傑西普萊蒙(左)、「蜘蛛女」克絲汀鄧斯特戲裡戲外都是夫妻，也雙雙入圍奧斯卡。(圖:Netflix提供)

另外奧斯卡今年將增設主持人，班奈狄克也大方給建議，「我覺得薩夏拜倫柯恩（Sacha Baron Cohen）、皇后拉蒂法(Queen Latifah)以及威爾史密斯（Will Smith）都是很棒的人選」，並說自己從未見過丹佐華盛頓(Denzel Washington)，很期待到時能在頒獎典禮上相遇，「我只希望我們這群演員聚在一起，無論當晚頒獎給誰，都要開開心心」。

「綜藝報」還有訪問其他入圍明星，包括同樣以「犬山記」提名的「蜘蛛女」克絲汀鄧斯特(Kirsten Dunst)、傑西普萊蒙（Jesse Plemons），2人戲裡戲外都是夫妻，2人一起以「犬山記」入圍男女配角獎，克絲汀還笑稱「我們今晚會一起吃飯慶祝」。

入圍 奧斯卡獎 提名

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