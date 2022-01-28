傳奇女棋手告「后翼棄兵」台詞誹謗 Netflix要賠500萬

串流影音平台Netflix的迷你影集「后翼棄兵」播出後大獲好評。(美聯社)

出生於蘇聯時期喬治亞共和國，曾獲世界冠軍的傳奇女棋手諾娜．加普林達希維利（Nona Gaprindashvili）去年9月指控串流影音平台Netflix 的迷你影集「后翼棄兵」（The Queen's Gambit）台詞誹謗，法官今宣判罪名成立，Netflix敗訴，並需向加普林達希維利賠償500萬美元。

「后翼棄兵」最後一集在描述女星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）扮演的虛構人物女棋手哈蒙（Beth Harmon）的成就時，將她與現實生活中的喬治亞棋后加普林達希維利相比擬，說「雖然有諾娜．加普林達希維利，但她是女子棋手領域的世界冠軍，從來不曾跟男棋手交過手。」

但事實是，截至1968年，也就是這一集發生的那一年，加普林達希維利已經與至少59名男性棋手比賽，其中就包括當時的至少10位國際象棋大師。

法院判決書中寫道，「Netflix沒有援引，法院也沒有了解到任何排除在其它虛構作品中描繪真實人物的誹謗訴訟案例」，「如果誹謗的所有要素都存在，那麼該劇集是一部虛構作品這一事實，並不能免除Netflix的誹謗責任。」