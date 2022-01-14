我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子

後遺症不明、可能重病…Omicron「惹不得」6原因

「大人物」真的完了？傳恐離婚 妻子將拿2500萬美元

記者蘇詠智／綜合報導
塔拉威爾森（左）與克里斯諾斯的婚姻恐怕維持不下去。（路透資料照片）
塔拉威爾森（左）與克里斯諾斯的婚姻恐怕維持不下去。（路透資料照片）

「慾望城市」中的「大人物」克里斯諾斯（Chris Noth）被幾位女性控告性侵，雖然警方並未要展開調查，他的婚姻已可能保不住，根據專門報導明星與名流的「國家詢問報」，他的妻子塔拉威爾森（Tara Wilson）若執意離婚，有可能會讓他賠上2500萬美元，將讓他的人生面臨重大打擊。

去年底的耶誕、跨年假期，克里斯諾斯待在美國東岸，而塔拉威爾森則在洛杉磯的家，彼此並未團聚，近日塔拉威爾森被狗仔攝影拍到在車內哭泣，手上也沒有戴婚戒，很明顯的與克里斯諾斯的婚姻已經出現嚴重裂痕。克里斯諾斯的友人透露他對於那些女性出面控訴一點都沒有心理準備，也不知道情況怎麼會這樣，然而他雖發表聲明否認，卻也表明最多就到這裡，並沒有想要試圖反擊，態度非常消極。友人們認為他可能需要很長一段時間離開公眾眼前，影劇圈還沒等到塔拉威爾森確定提離婚，已經先開始切割克里斯諾斯的行動。

先是影集版「私刑教育」（The Equalizer）把克里斯諾斯踢出劇組，沒有要他再回來，他也只能接受。接著是事情的導火線—「慾望城市：華麗下半場」（And Just Like That...），據傳原版在目前播映的首季結局中，「大人物」會再度現身，現在已把他畫面全部剪掉。正是因為該劇首播時，賜死「大人物」引起太多的討論，不少女性都不滿編劇、為「大人物」的猝逝傷感，那幾位控他性侵的女性才決定要出來揭開他的真面目、掀起這一場風暴

而這些人之中，有一位自稱在紐約的豪華公寓內被他在鏡子前面、從背後強行「侵入」的女子，說他一面占有她一面大罵一夫一妻制，這點對塔拉威爾森造成最大的傷害，因為此事發生時克里斯諾斯已經結婚，有妻有兒，他等於在抱怨的對象就是塔拉威爾森，對此塔拉威爾森到現在還不能接受，可是兩個兒子的未來是她最在意的，她到現在還沒有提離婚，然而各方不看好這段婚姻還能再撐下去。

性侵醜聞毀了克里斯諾斯的事業，現在連他的生活都被影響。（路透資料照片）
性侵醜聞毀了克里斯諾斯的事業，現在連他的生活都被影響。（路透資料照片）

性侵 風暴 洛杉磯

上一則

李亞鵬被爆再婚小19歲超模女友 「7字回應」認了？

延伸閱讀

台前國策顧問郝明義自曝離婚 簽字後仍吃飯看電影

台前國策顧問郝明義自曝離婚 簽字後仍吃飯看電影
遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚

遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚
8歲一見鍾情 傑森摩莫亞結束大12歲妻4年婚姻

8歲一見鍾情 傑森摩莫亞結束大12歲妻4年婚姻
國家文藝獎藝術家撒古流疑涉性侵 止步威尼斯雙年展

國家文藝獎藝術家撒古流疑涉性侵 止步威尼斯雙年展

熱門新聞

李靚蕾(左)和王力宏的恩愛畫面已成歷史。(本報資料照片)

認握有不堪證據 李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警

2022-01-11 20:29
李靚蕾。圖／摘自微博

沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」

2022-01-11 11:03
王力宏。圖／摘自臉書

李靚蕾氣罵帶陌生人硬闖 王力宏回擊了

2022-01-11 14:20
李靚蕾與友人合照被挖出。(取材自Instagram@spencer_chu)

李靚蕾被挖舊照「半夜緊貼男性」真相曝光糗了

2022-01-08 01:46
尼可拉斯凱吉（右）與芝田璃子宣告將迎接彼此愛的結晶誕生。（美聯社）

「父女戀」尼可拉斯凱吉再當爸 孩子比孫子還小

2022-01-07 00:23
布蘭妮去年11月才奪回財產與生活的自主權。（路透資料照片）

布蘭妮釋放自由女性的能量 居然正面全裸

2022-01-07 13:07

超人氣

更多 >
法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡
遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚

遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚
影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救

影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救
南美犯罪觀光客 鎖定美亞裔行竊…逐州犯案逍遙法外

南美犯罪觀光客 鎖定美亞裔行竊…逐州犯案逍遙法外
灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款

灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款