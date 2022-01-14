「大人物」真的完了？傳恐離婚 妻子將拿2500萬美元

塔拉威爾森（左）與克里斯諾斯的婚姻恐怕維持不下去。（路透資料照片）

「慾望城市」中的「大人物」克里斯諾斯（Chris Noth）被幾位女性控告性侵 ，雖然警方並未要展開調查，他的婚姻已可能保不住，根據專門報導明星與名流的「國家詢問報」，他的妻子塔拉威爾森（Tara Wilson）若執意離婚，有可能會讓他賠上2500萬美元，將讓他的人生面臨重大打擊。

去年底的耶誕、跨年假期，克里斯諾斯待在美國東岸，而塔拉威爾森則在洛杉磯 的家，彼此並未團聚，近日塔拉威爾森被狗仔攝影拍到在車內哭泣，手上也沒有戴婚戒，很明顯的與克里斯諾斯的婚姻已經出現嚴重裂痕。克里斯諾斯的友人透露他對於那些女性出面控訴一點都沒有心理準備，也不知道情況怎麼會這樣，然而他雖發表聲明否認，卻也表明最多就到這裡，並沒有想要試圖反擊，態度非常消極。友人們認為他可能需要很長一段時間離開公眾眼前，影劇圈還沒等到塔拉威爾森確定提離婚，已經先開始切割克里斯諾斯的行動。

先是影集版「私刑教育」（The Equalizer）把克里斯諾斯踢出劇組，沒有要他再回來，他也只能接受。接著是事情的導火線—「慾望城市：華麗下半場」（And Just Like That...），據傳原版在目前播映的首季結局中，「大人物」會再度現身，現在已把他畫面全部剪掉。正是因為該劇首播時，賜死「大人物」引起太多的討論，不少女性都不滿編劇、為「大人物」的猝逝傷感，那幾位控他性侵的女性才決定要出來揭開他的真面目、掀起這一場風暴 。

而這些人之中，有一位自稱在紐約的豪華公寓內被他在鏡子前面、從背後強行「侵入」的女子，說他一面占有她一面大罵一夫一妻制，這點對塔拉威爾森造成最大的傷害，因為此事發生時克里斯諾斯已經結婚，有妻有兒，他等於在抱怨的對象就是塔拉威爾森，對此塔拉威爾森到現在還不能接受，可是兩個兒子的未來是她最在意的，她到現在還沒有提離婚，然而各方不看好這段婚姻還能再撐下去。