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美「有限感染」vs.中「無限封城」誰能擋下疫情？

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琥碧戈柏、吉米法倫打完3劑還確診 幸好症狀輕微

記者蘇詠智／綜合報導
琥碧戈柏傳出被突破性感染新冠肺炎。（路透資料照片）
琥碧戈柏傳出被突破性感染新冠肺炎。（路透資料照片）

美國兩位重量級的主持人琥碧戈柏（Whoopi Goldberg）、吉米法倫（Jimmy Fallon）都在去年底放長假時確診新冠肺炎，且兩人都是以打完兩劑疫苗再補打加強劑，依然遭到突破性感染。

琥碧戈柏曾經在影壇因為主演「修女也瘋狂」（Sister Act）、「第六感生死戀」（Ghost）等片紅極一時，近年來是ABC的日間談話節目「The View」主持人之一。主持群日前宣布琥碧在家休養症狀輕微，可能下周就有機會重回攝影棚。目前「The View」盡可能讓採訪者與受訪者分別待在不同的地方連線訪談，減少感染的風險。

吉米法倫是NBC「吉米A咖秀」的當家主持。（取材自Instagram）
吉米法倫是NBC「吉米A咖秀」的當家主持。（取材自Instagram）

而NBC深夜綜藝節目「吉米A咖秀」（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon）的主持人吉米法倫，也在社群網站上宣布自己被突破性感染，已打了兩劑疫苗和加強劑仍確診，但他感謝醫護人員非常苦口婆心極力要讓大家都打好疫苗，自己就因此症狀不嚴重，更感恩NBC對於防疫措施很嚴格執行，還把他帶去隔離房間才告訴他已確診。雖然吉米在假期的第一天就接到這結果，應該無法到處遊樂，可是症狀算輕，也是不幸中的大幸。

疫苗 社群網站 防疫

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