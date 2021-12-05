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威爾史密斯、班奈狄克 奧斯卡影帝大熱門

記者蘇詠智／綜合報導
「王者理查」威爾史密斯被視為奧斯卡封帝呼聲高。 （取材自IMDb）
「王者理查」威爾史密斯被視為奧斯卡封帝呼聲高。 （取材自IMDb）

第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮雖然要到明年3月27日才舉行、提名名單2月8日才公布，卻已經出現幾位各方看好的強力角逐者，包括「王者理查」（King Richard）威爾史密斯（Will Smith）、「犬山記」（The Power of the Dog）班奈狄克康柏拜區(Benedict Cumberbatch)等，先在美國重量級的影評人協會上獲得肯定，打進入圍名單的氣勢攀高。

明年奧斯卡影帝大戰，甫獲國家評論協會最佳男主角的威爾史密斯、紐約影評人協會最佳男主角的班奈狄克康柏拜區目前聲勢暫居冠亞軍，其他被看好有望獲提名的還有「倒數時刻」（Tick, Tick... Boom!）安德魯加菲（Andrew Garfield）、「馬克白」（The Tragedy of Macbeth）丹佐華盛頓（Denzel Washington）等。

威爾在「王者理查」飾演網壇名將威廉斯姊妹花的父親，按美國影藝學院會員對真人實事改編向來青睞有加的情況，極有可能脫穎而出，讓他成為最新一位黑人奧斯卡影帝。

不過在Netflix上架4天已登上台灣區電影類單日第8名的「犬山記」，實力也不容小覷，班奈狄克康柏拜區扮演性格古怪的牧場主人，演技難度高又有正面露點的大膽鏡頭，話題十足，他在影劇圈地位不比威爾史密斯遜色，也將成為威爾問鼎奧斯卡的最大對手。

在影后之爭方面，同樣分成「真人派」與「虛構派」，前者有「史賓賽」（Spencer）中演黛妃的克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）、「Gucci：豪門謀殺案」（House of Gucci）扮演殺夫黑寡婦的女神卡卡（Lady Gaga ）、「Being the Ricardos」飾演露西鮑兒的妮可基嫚（Nicole Kidman）等，後者以「失去的女兒」（The Lost Daughter）奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Colman）為代表。

「Gucci：豪門謀殺案」女神卡卡搶奧斯卡影后聲勢獲拉抬。 （取材自IMDb）
「Gucci：豪門謀殺案」女神卡卡搶奧斯卡影后聲勢獲拉抬。 （取材自IMDb）

班奈狄克康柏拜區在「犬山記」演出獲影評人協會肯定。 （取材自Netflix）
班奈狄克康柏拜區在「犬山記」演出獲影評人協會肯定。 （取材自Netflix）

奧斯卡 提名 黛妃

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