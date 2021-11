美國、非美票房兩極 永恆族最終賣座令人好奇

趙婷(右)在「永恆族」片場監督每場動作特效戲,就為了拍到最好。(圖:迪士尼提供)

票房常勝軍漫威 影業攜手奧斯卡最佳導演趙婷 打造的新片「永恆族」(Eternals),已在全球近50個地區上映,首周末賣座成績超前「黑寡婦」(Black Widow)和「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),然而在漫威的家鄉──美國 ,不只首周末票房可能不及,連在觀影後的民調評分都明顯輸給這兩部影片,美國和美國以外,完全兩樣情。

「永恆族」多達10位以上的英雄,都是首度在電影登場,本來就需要時間才能讓觀眾對他們消除陌生感,不過趙婷用不同於之前漫威影片的手法來包裝,對於厭倦一成不變的觀眾絕對是一大驚喜,卻讓看慣漫威既定風格的粉絲有些適應不良。

據美國娛樂媒體報導,「永恆族」試片後就引起影評人的兩極回響,平均分數不及之前的漫威電影,而爛番茄網站的觀眾給分固然超過80, CinemaScore的觀眾評價就僅有B,比李安「綠巨人浩克」的B-稍好一些。當年「綠巨人浩克」北美反應不如預期,「永恆族」在美國最終賣座更引人好奇,預估首周末約在7000萬美金左右,仍遠遠將同檔其他影片拋在身後,穩坐冠軍。

趙婷並沒有點破(Kit Harington)扮演的女主角新男友究竟有何神奇身分,網友自行查出他在漫畫中是英雄人物「黑騎士」,曾加入復仇者聯盟,另一顆彩蛋裡出現的星狐不只是薩諾斯的弟弟,也曾是復仇者聯盟一員,顯然都是為了往後影片埋伏筆。