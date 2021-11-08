美國、非美票房兩極 永恆族最終賣座令人好奇

趙婷（右）在「永恆族」片場監督每場動作特效戲，就為了拍到最好。（圖：迪士尼提供）

票房常勝軍漫威 影業攜手奧斯卡最佳導演趙婷 打造的新片「永恆族」（Eternals），已在全球近50個地區上映，首周末賣座成績超前「黑寡婦」（Black Widow）和「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），然而在漫威的家鄉──美國 ，不只首周末票房可能不及，連在觀影後的民調評分都明顯輸給這兩部影片，美國和美國以外，完全兩樣情。

「永恆族」多達10位以上的英雄，都是首度在電影登場，本來就需要時間才能讓觀眾對他們消除陌生感，不過趙婷用不同於之前漫威影片的手法來包裝，對於厭倦一成不變的觀眾絕對是一大驚喜，卻讓看慣漫威既定風格的粉絲有些適應不良。

據美國娛樂媒體報導，「永恆族」試片後就引起影評人的兩極回響，平均分數不及之前的漫威電影，而爛番茄網站的觀眾給分固然超過80， CinemaScore的觀眾評價就僅有B，比李安「綠巨人浩克」的B-稍好一些。當年「綠巨人浩克」北美反應不如預期，「永恆族」在美國最終賣座更引人好奇，預估首周末約在7000萬美金左右，仍遠遠將同檔其他影片拋在身後，穩坐冠軍。

趙婷並沒有點破（Kit Harington）扮演的女主角新男友究竟有何神奇身分，網友自行查出他在漫畫中是英雄人物「黑騎士」，曾加入復仇者聯盟，另一顆彩蛋裡出現的星狐不只是薩諾斯的弟弟，也曾是復仇者聯盟一員，顯然都是為了往後影片埋伏筆。