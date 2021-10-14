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「天才老爹」柯斯比6月剛獲釋 又被控30年前下藥性侵

記者胡玉立／綜合報導
才獲釋出獄的老牌喜劇演員「天才老爹」柯斯比，14日又被女藝術家柏納德告上法庭，指控柯斯比1990年在新澤西州酒店房間內下藥迷姦她。(美聯社)
才獲釋出獄的老牌喜劇演員「天才老爹」柯斯比，14日又被女藝術家柏納德告上法庭，指控柯斯比1990年在新澤西州酒店房間內下藥迷姦她。(美聯社)

6月才獲釋出獄的老牌喜劇演員「天才老爹」比爾柯斯比(Bill Cosby)，14日又被告上法庭；現年57歲的洛杉磯女藝術家兼演員莉麗‧柏納德(Lili Bernard)指控柯斯比1990年在新澤西州大西洋城酒店房間內，下藥迷姦她。

此訟案根據新州一項法律提出，該法允許性虐待倖存者兩年內對涉嫌性虐待者提出民事索賠，無論性虐待案何時發生；此兩年窗口將於11月到期；趕在期限前提告的柏納德表示，柯斯比突然獲釋促使她決定提告。

費城NBC10報導，該訟案尋求1億2500萬元賠償。

藝術家兼演員柏納德。(美聯社)
藝術家兼演員柏納德。(美聯社)

現年84歲的柯斯比2018年因另一樁性侵案遭定罪，刑期三至十年，但賓州高等法院6月以程序問題為由，推翻了他的定罪；已在獄中服刑兩年多的柯斯比立即獲釋。

柏納德說，1990年她26歲時，柯斯比答應指導她上他的當紅節目「天才老爹」(The Cosby Show)，在酒店房間裡對她下藥強姦了她；她向美聯社表示，

「柯斯比獲釋，讓我再次受創，也嚇壞了。我替所有與他接觸的女人或女孩害怕；賓州高等法院讓掠奪者重返街頭。」

柏納德在公開宣布提控的新聞稿中表示，「我等了很長時間才能上法庭繼續我的案子，我要讓柯斯比為他對我做的事負責；儘管此事發生在很久以前，但我至今仍活在恐懼、痛苦和恥辱中，」

據報導，此訟案描述柯斯比知道柏納德不喝酒，於是給她喝了一種他聲稱不含酒精的飲料，結果她立即感到虛弱、頭暈和噁心；隨後就昏了過去，醒來時發現柯斯比正在脫她衣服，她雖抗拒，但又再次昏倒；醒來時，柯斯比正在強暴她，後來她再次失去知覺，最後在浴室按摩浴缸中赤身裸體醒來。

柯斯比之後「迅速把她的衣服穿好」，讓一名行李員協助他把柏納德帶到一輛車上，送她回紐約市。

柯斯比的發言人懷亞特 (Andrew Wyatt) 表示，新州通過的「回顧」舊案窗口，侵犯了個人正當程序權利，「這是濫用法律程序的又一次企圖，為那些從未出示過任何證據的人打開了閘門。」懷亞特並指出，柯斯比堅稱自己是無辜的，也將與這些指控鬥到聯邦最高法院。

柯斯比上次遭陪審團定罪，是2004年在他費城郊區家中對女性友人、天普大學體育管理員康絲登(Andrea Constand)下藥性侵；柯斯比2015年被捕，檢方以康絲登提出的有利證詞，搶在12年訴訟時效到期前幾天，對柯斯比提出控罪。

儘管柯斯比被判有罪，但賓州高等法院6月30日裁定此案不該進入審判階段，因為檢察官史蒂爾有義務遵守其前任檢察官「不指控柯斯比」的承諾。

柯斯比曾以340萬元與康絲登達成民事和解；遭定罪後，他的保險公司還與七名在麻州提起誹謗訴訟的原告達成和解，金額未公開。

賓州 費城 性侵

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