我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山灣區近2.9萬戶停電 東灣影響最大 緊急搶修

艾美獎／凱特溫絲蕾勝「后翼棄兵」強敵再奪視后

艾美獎／凱特溫絲蕾勝「后翼棄兵」強敵再奪視后

記者蘇詠智／綜合報導

今年艾美獎被公認競爭最激烈的最佳迷你影集女主角之爭，資深老將「東城奇案」（Mare of Easttown）凱特溫絲蕾（Kate Winslett）力抗超人氣小美女「后翼棄兵」（The Queen's Gambit）安雅泰勒喬伊（Anya Taylor Joy），安雅在上半年一路連奪數項大獎，艾美獎其實已是她憑該劇最後一個要爭取的重要獎項，想不到碰上今年春天才播出的「東」劇前輩凱特半途殺出，有如今年奧斯卡「藍調天后」（Ma Rainey's Black Bottom: A Legacy Brought to Screen）查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）與「父親」（The Father）安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）影帝大戰的翻版，氣勢太早登頂的晚輩都被頒獎前的呼聲才達到最高點的前輩擊退。

凱特溫絲蕾獲得最佳迷你影集女主角。（圖：CATCHPLAY+提供）
凱特溫絲蕾獲得最佳迷你影集女主角。（圖：CATCHPLAY+提供）

凱特溫絲蕾多年前已經以HBO「幻世浮生」（Mildred Pierce）得過艾美獎最佳迷你影集女主角，事隔多年再以HBO「東城奇案」再奪視后，HBO果真是她的福地，他上台領獎也顯得興致高昂、相當興奮，除了跟自己的母親、丈夫和孩子們分享榮耀，也不忘致意劇中扮演她母親且才獲得本屆喜劇類視后的珍史瑪特（Jean Smart）和獲得最佳迷你影集男女配角的同劇夥伴伊凡彼得斯（Evan Peters）、茱莉安娜尼克森（Julianne Nicholson），最後更開心直呼：「沒錯，我就是贏家！」讓人聯想到她成名作「鐵達尼號」（Titanic）導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）在榮獲奧斯卡時高喊：「我是世界之王！」的情景。

艾美獎 凱特 奧斯卡

上一則

艾美獎／傑森蘇戴西斯、珍史瑪特獲頒喜劇帝后

下一則

艾美獎／「王冠」女王、查理王儲「母子」奪視后帝

延伸閱讀

艾美獎／傑森蘇戴西斯、珍史瑪特獲頒喜劇帝后

艾美獎／傑森蘇戴西斯、珍史瑪特獲頒喜劇帝后
艾美獎／「柴契爾夫人」、「菲立普親王」獲獎

艾美獎／「柴契爾夫人」、「菲立普親王」獲獎
艾美獎／「泰德」、「東城」男女配角全拿

艾美獎／「泰德」、「東城」男女配角全拿
不斷更新／艾美獎頒獎 重要得獎名單看這裡

不斷更新／艾美獎頒獎 重要得獎名單看這裡

熱門新聞

吳謹言的新劇「我的砍價女王」收視不理想。（取材自微博）

吳謹言新劇收視又翻車 被指走不出延禧影子

2021-09-16 02:26
喬欣(圖)和小五歲男星鄭好被拍到疑似同居。(取材自微博)

喬欣掰了楊洋 同居小5歲男星？

2021-09-18 03:03
梅根福克斯與機關槍凱利一起走星光大道，身上看似啥也沒穿。(取材自Instagram)

娜姐、翹臀珍都輸了？梅根福克斯「全裸」出席頒獎！

2021-09-12 23:44
高圓圓說女兒長得像梳小辮的趙又廷。（取材自微博）

高圓圓曝女兒顏值：像梳小辮的趙又廷

2021-09-17 02:20
李嘉欣（右）時常與老公許晉亨曬恩愛。（取材自微博）

李嘉欣富豪夫型男變阿伯 拄杖蹣跚求醫

2021-09-19 02:24
張庭與林瑞陽帶眾人參觀倉庫。（取材自抖音）

張庭打破跑路傳聞 秀40億人民幣倉庫展現實力

2021-09-18 23:36

超人氣

更多 >
李嘉欣富豪夫型男變阿伯 拄杖蹣跚求醫

李嘉欣富豪夫型男變阿伯 拄杖蹣跚求醫
景甜在酒店秤體重 將毛巾墊地上被批「素質太低」

景甜在酒店秤體重 將毛巾墊地上被批「素質太低」
海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐

海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐
全美關注…佛州自駕遊失蹤女 屍體疑在懷州尋獲

全美關注…佛州自駕遊失蹤女 屍體疑在懷州尋獲
中國來美 轉機嚴查很辛苦 抵洛檢查寬鬆 輕鬆入境

中國來美 轉機嚴查很辛苦 抵洛檢查寬鬆 輕鬆入境