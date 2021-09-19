艾美獎／凱特溫絲蕾勝「后翼棄兵」強敵再奪視后

今年艾美獎 被公認競爭最激烈的最佳迷你影集女主角之爭，資深老將「東城奇案」（Mare of Easttown）凱特 溫絲蕾（Kate Winslett）力抗超人氣小美女「后翼棄兵」（The Queen's Gambit）安雅泰勒喬伊（Anya Taylor Joy），安雅在上半年一路連奪數項大獎，艾美獎其實已是她憑該劇最後一個要爭取的重要獎項，想不到碰上今年春天才播出的「東」劇前輩凱特半途殺出，有如今年奧斯卡 「藍調天后」（Ma Rainey's Black Bottom: A Legacy Brought to Screen）查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）與「父親」（The Father）安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）影帝大戰的翻版，氣勢太早登頂的晚輩都被頒獎前的呼聲才達到最高點的前輩擊退。

凱特溫絲蕾獲得最佳迷你影集女主角。（圖：CATCHPLAY+提供）

凱特溫絲蕾多年前已經以HBO「幻世浮生」（Mildred Pierce）得過艾美獎最佳迷你影集女主角，事隔多年再以HBO「東城奇案」再奪視后，HBO果真是她的福地，他上台領獎也顯得興致高昂、相當興奮，除了跟自己的母親、丈夫和孩子們分享榮耀，也不忘致意劇中扮演她母親且才獲得本屆喜劇類視后的珍史瑪特（Jean Smart）和獲得最佳迷你影集男女配角的同劇夥伴伊凡彼得斯（Evan Peters）、茱莉安娜尼克森（Julianne Nicholson），最後更開心直呼：「沒錯，我就是贏家！」讓人聯想到她成名作「鐵達尼號」（Titanic）導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）在榮獲奧斯卡時高喊：「我是世界之王！」的情景。