龐德電影60周年 LOGO藏時代演進

60週年logo。(取材自推特)

自第一部007電影 《第七號情報員》(Dr.No)1962年上映算起,明年這一系列電影即將迎來60周年慶典。而最新一集《007:生死交戰》(No Time to Die)史無前例地因新冠疫情三度推遲上映日期,將於10月8日登陸北美院線。

作為史上最成功的商業大片,「007商店」(007 Store)官方網站中展示了兩款預售商品:2022年日曆和日記本,兩款新產品售價僅在10英鎊(約14美元)左右,印有詹姆士龐德 (James Bond)60周年紀念logo。logo採用復古設計,白底黑字寫明「60 YEARS OF BOND」, 經典的007「槍標」嵌在碩大的阿拉伯數字「60」間。

所謂「復古」,便在致敬經典。這次的007「槍標」,正是取自首部《第七號情報員》海報上使用的第一個007「槍標」樣式——將數字「7」作為簡化的手槍握柄,同時在一旁添加上槍管與扳機。由此,007「槍標」作為系列電影的註冊商標之一,既讓電影名稱一目了然,也帶出龐德擁有「殺人執照」的特工身份。近60年來,007「槍標」伴隨著一部部系列電影的推出早已深入人心。

007電影官方推出60周年新周邊商品。(取材自推特)

細究起來,007「槍標」樣式在保持大致輪廓不改的前提下,細節之處此後數十年間(1969、1973、1985、1995)一直在迭代變化。具體體現在「00」兩個數字由圓漸方,自1980年代起逐漸成型為斜體偏狹長的橢圓造型。而數字「7」則在不斷的瘦形、拉長過程中,「槍管」「扳機」的造型愈發簡單,不但逐漸取消了「槍管」上的準星,「扳機」在1995年版中也乾脆少了一筆。

1995年的007「槍標」樣式沿用至今,除了這一版本明顯為電腦製圖貼合數字時代外,它實在是「簡」得不能再減上任何一筆了! 1962年的007「槍標」樣式中這把槍的原型——熟悉007電影的影迷都知道,龐德的配槍自第一部起便是把小巧精緻的Walther PPK,這把二戰前就誕生的德製警用手槍直到現在還在生產,歷史上也確曾批量列裝過英、美等國的情報機構。

但在1960、70年代的007電影海報中出現的「槍標」樣式,卻並不脫胎於這把PPK,而是沃爾特槍械公司的另一產品:運動氣手槍Walther LP53。這把Walther LP53雖然從未出現在任何一集007電影中,但或許是考慮到它有著纖細優美的長槍管,和身高體健的詹姆士龐德更顯登對,因而在那時期的007電影海報中卻是「常客」。

在《來自俄羅斯的愛情》(From Russia With Love,1963)、《金手指》(Goldfinger,1964)、《霹靂彈》(Thunderball,1965) 、《雷霆谷》( You Only Live Twice,1967 )的手繪版海報中,詹姆士龐德手中的配槍都是這把Walther LP53。

007系列電影的logo變化。(取材自推特)

於是,手槍實物造型理所應當投射進彼時007「槍標」的設計樣式之中,在拉直的「槍管」上尤其明顯。其間的故事是:1963年第2部007電影《來自俄羅斯的愛情》上映前,片方要為男主演、第一任007史恩康納萊 (Sean Connery)拍攝一組官方宣傳照,恰巧拍攝當天現場沒找到一把PPK電影道具,攝影師便拿出了自己那把LP53交給了史恩康納萊。於是這張史恩康納萊盛年之時,身著禮服、曲臂持槍的經典照才流傳至今。

說完007槍標樣式的原委流變,再來說說詹姆士龐德「逢十」 周年紀念logo的變遷。實際上,自007系列電影40周年時起,都會推出官方紀念logo,更帶出龐德電影中另一大經典元素:出現在片尾或是片頭的螺旋狀槍膛線造型,據信它同樣早已被電影申請為註冊商標之一。

值得一提的是,進入21世紀後,「逢十」周年慶祝之際,都會在當年推出最新一部007電影。2002年時,是第20部龐德電影《誰與爭鋒》(Die Another Day);2012年時,是第23部龐德電影《007:空降危機》(Skyfall)上映。這樣的「雙好」安排,顯然與該系列電影自1990年代冷戰後重啟,商業價值愈發凸顯有關。須知,再沒有什麼比在「逢十」周年慶之際推出一部新的龐德電影,更能顯示該系列電影的基業長青和與時俱進。

同前兩次的周年紀念logo相較,詹姆士龐德本次的紀念logo無疑更為簡素深沉,因為疫情關係淡化了慶祝、慶典色彩。

