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龐德電影60周年 LOGO藏時代演進

娛樂新聞組
60週年logo。（取材自推特）
60週年logo。（取材自推特）

自第一部007電影《第七號情報員》（Dr.No）1962年上映算起，明年這一系列電影即將迎來60周年慶典。而最新一集《007：生死交戰》（No Time to Die）史無前例地因新冠疫情三度推遲上映日期，將於10月8日登陸北美院線。

作為史上最成功的商業大片，「007商店」（007 Store）官方網站中展示了兩款預售商品：2022年日曆和日記本，兩款新產品售價僅在10英鎊（約14美元）左右，印有詹姆士龐德（James Bond）60周年紀念logo。logo採用復古設計，白底黑字寫明「60 YEARS OF BOND」, 經典的007「槍標」嵌在碩大的阿拉伯數字「60」間。

所謂「復古」，便在致敬經典。這次的007「槍標」，正是取自首部《第七號情報員》海報上使用的第一個007「槍標」樣式——將數字「7」作為簡化的手槍握柄，同時在一旁添加上槍管與扳機。由此，007「槍標」作為系列電影的註冊商標之一，既讓電影名稱一目了然，也帶出龐德擁有「殺人執照」的特工身份。近60年來，007「槍標」伴隨著一部部系列電影的推出早已深入人心。

007電影官方推出60周年新周邊商品。（取材自推特）
007電影官方推出60周年新周邊商品。（取材自推特）

細究起來，007「槍標」樣式在保持大致輪廓不改的前提下，細節之處此後數十年間（1969、1973、1985、1995）一直在迭代變化。具體體現在「00」兩個數字由圓漸方，自1980年代起逐漸成型為斜體偏狹長的橢圓造型。而數字「7」則在不斷的瘦形、拉長過程中，「槍管」「扳機」的造型愈發簡單，不但逐漸取消了「槍管」上的準星，「扳機」在1995年版中也乾脆少了一筆。

1995年的007「槍標」樣式沿用至今，除了這一版本明顯為電腦製圖貼合數字時代外，它實在是「簡」得不能再減上任何一筆了！ 1962年的007「槍標」樣式中這把槍的原型——熟悉007電影的影迷都知道，龐德的配槍自第一部起便是把小巧精緻的Walther PPK，這把二戰前就誕生的德製警用手槍直到現在還在生產，歷史上也確曾批量列裝過英、美等國的情報機構。

但在1960、70年代的007電影海報中出現的「槍標」樣式，卻並不脫胎於這把PPK，而是沃爾特槍械公司的另一產品：運動氣手槍Walther LP53。這把Walther LP53雖然從未出現在任何一集007電影中，但或許是考慮到它有著纖細優美的長槍管，和身高體健的詹姆士龐德更顯登對，因而在那時期的007電影海報中卻是「常客」。

在《來自俄羅斯的愛情》（From Russia With Love，1963）、《金手指》（Goldfinger，1964）、《霹靂彈》（Thunderball，1965） 、《雷霆谷》（ You Only Live Twice，1967 ）的手繪版海報中，詹姆士龐德手中的配槍都是這把Walther LP53。

007系列電影的logo變化。（取材自推特）
007系列電影的logo變化。（取材自推特）

於是，手槍實物造型理所應當投射進彼時007「槍標」的設計樣式之中，在拉直的「槍管」上尤其明顯。其間的故事是：1963年第2部007電影《來自俄羅斯的愛情》上映前，片方要為男主演、第一任007史恩康納萊（Sean Connery）拍攝一組官方宣傳照，恰巧拍攝當天現場沒找到一把PPK電影道具，攝影師便拿出了自己那把LP53交給了史恩康納萊。於是這張史恩康納萊盛年之時，身著禮服、曲臂持槍的經典照才流傳至今。

說完007槍標樣式的原委流變，再來說說詹姆士龐德「逢十」 周年紀念logo的變遷。實際上，自007系列電影40周年時起，都會推出官方紀念logo，更帶出龐德電影中另一大經典元素：出現在片尾或是片頭的螺旋狀槍膛線造型，據信它同樣早已被電影申請為註冊商標之一。

值得一提的是，進入21世紀後，「逢十」周年慶祝之際，都會在當年推出最新一部007電影。2002年時，是第20部龐德電影《誰與爭鋒》（Die Another Day）；2012年時，是第23部龐德電影《007：空降危機》（Skyfall）上映。這樣的「雙好」安排，顯然與該系列電影自1990年代冷戰後重啟，商業價值愈發凸顯有關。須知，再沒有什麼比在「逢十」周年慶之際推出一部新的龐德電影，更能顯示該系列電影的基業長青和與時俱進。

同前兩次的周年紀念logo相較，詹姆士龐德本次的紀念logo無疑更為簡素深沉，因為疫情關係淡化了慶祝、慶典色彩。

(取材自澎湃新聞)

電影 龐德 史恩康納萊

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