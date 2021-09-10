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小珍妮佛承認有喜 梅根福克斯傳想再婚

記者陳建嘉／綜合報導
珍妮佛勞倫斯懷孕了。（取材自推特）
珍妮佛勞倫斯懷孕了。（取材自推特）

31歲女星珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）因演出「飢餓遊戲」（The Hunger Games）系列、「X戰警」（X-Men）系列暴紅，她與大5歲的藝廊經理庫克馬隆尼結婚近2年，近日被拍到小腹微凸的照片，媒體更直接爆料她已有身孕，珍妮佛9日也透過發言人證實此事，但對於預產期、小孩性別皆不透露。

美媒「時人」報導，珍妮佛宣傳完「X戰警：黑鳳凰」（X-Men: Dark Phoenix）之後，暫時沒推出新作，今年底才會推出與李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）合演的Netflix喜劇「千萬別抬頭」（Don't Look Up），而她這段期間除了拍片之外，都乖乖在家陪伴老公，偶爾被狗仔拍到這對夫妻上街約會的照片，但最近有眼尖網友發現，珍妮佛身形明顯發福，看起來充滿「孕」味，她也一改昔日低調，大方向「今日美國」承認，她即將身為人母。

珍妮佛向來對感情低調，僅有在兩人剛交往時，在演員好友凱特山德勒的播客節目中提到庫克，「我雖然剛認識庫克，就想嫁給他…這是最棒的事，如果你能在這星球上找到你最喜歡的人，你一定會跟我一樣，向對方說『永不離開你』」珍妮佛的好友艾瑪史東（Emma Stone）則於今年3月產下一女，兩人都參加過對方的婚禮，相信在未來，也會持續交流當媽心得。

另外，35歲梅根福克斯（Megan Fox）在結束10年婚姻之後，火速搭上小4歲的饒舌歌手機關槍凱利（Machine Gun Kelly），最近「US Weekly」報導兩人愈愛愈烈，梅根急著想要再婚嫁給對方，並爆料梅根私下會與凱利戴同一款戒指，所以才有凱利已向她求婚的傳言，梅根目前尚未回應此事；不過今年初，一度傳出她計畫再婚，當時她否認，強調當下比較享受自由自在的情侶生活。

梅根福克斯(右)與饒舌歌手男友機關槍凱利傳出好事近。（取材自Instagram）
梅根福克斯(右)與饒舌歌手男友機關槍凱利傳出好事近。（取材自Instagram）

梅根 庫克 凱特

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