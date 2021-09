「哈利波特」哪一集精采？丹尼爾雷德克里夫答案好冷門

丹尼爾雷德克里夫自己最愛「哈利波特:鳳凰會的密令」。(取材自IMDb)

「哈利波特 」(Harry Potter)電影 系列曾橫掃全球票房,至今仍讓影迷回味不已,且首集上映至今已經要滿20周年,當初扮演哈利的丹尼爾雷德克里夫(Daniel Radcliffe),也從小學生變成了32歲的熟男,對於這系列的看法又和小時候不太一樣。

丹尼爾雷德克里夫(左)很喜歡和蓋瑞歐德曼合作。(取材自IMDb)

近日他接受訪問,提及最愛哪一集「哈利波特」電影,他的答案有點冷門:「是第5集(鳳凰會的密令,Harry Potter and the Order of the Phoenix),並不是大多數人最喜歡的一集,但我和蓋瑞歐德曼(Gary Oldman,扮演天狼星布萊克)有很多對手戲,我的年紀也開始大了一些,比較能夠懂得欣賞這一集。如果說只是純觀賞電影的話,可能是最後一集(死神的聖物Ⅱ,Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2)吧?」

丹尼爾雷德克里夫(中)認為「哈利波特:死神的聖物Ⅱ」純以觀賞角度最讓他喜愛。(取材自IMDb)

早先丹尼爾就被問過,曾參與「哈利波特」電影的英國 大排這麼多,有沒有曾經讓他像一般觀眾被其中某些人迷得團團轉、覺得興奮又緊張,他透露自己並不太有這種感覺,唯獨要和蓋瑞歐德曼合作時,真的有一些這樣的心情,也無怪乎兩人對手戲不少的第5集會那麼讓他喜愛。