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「哈利波特」哪一集精采？丹尼爾雷德克里夫答案好冷門

記者蘇詠智／即時報導
丹尼爾雷德克里夫自己最愛「哈利波特：鳳凰會的密令」。（取材自IMDb)
丹尼爾雷德克里夫自己最愛「哈利波特：鳳凰會的密令」。（取材自IMDb)

哈利波特」(Harry Potter)電影系列曾橫掃全球票房，至今仍讓影迷回味不已，且首集上映至今已經要滿20周年，當初扮演哈利的丹尼爾雷德克里夫(Daniel Radcliffe)，也從小學生變成了32歲的熟男，對於這系列的看法又和小時候不太一樣。

丹尼爾雷德克里夫（左）很喜歡和蓋瑞歐德曼合作。（取材自IMDb)
丹尼爾雷德克里夫（左）很喜歡和蓋瑞歐德曼合作。（取材自IMDb)

近日他接受訪問，提及最愛哪一集「哈利波特」電影，他的答案有點冷門：「是第5集（鳳凰會的密令，Harry Potter and the Order of the Phoenix），並不是大多數人最喜歡的一集，但我和蓋瑞歐德曼（Gary Oldman，扮演天狼星布萊克）有很多對手戲，我的年紀也開始大了一些，比較能夠懂得欣賞這一集。如果說只是純觀賞電影的話，可能是最後一集（死神的聖物Ⅱ，Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2）吧？」

丹尼爾雷德克里夫（中）認為「哈利波特：死神的聖物Ⅱ」純以觀賞角度最讓他喜愛。（取...
丹尼爾雷德克里夫（中）認為「哈利波特：死神的聖物Ⅱ」純以觀賞角度最讓他喜愛。（取材自IMDb)

早先丹尼爾就被問過，曾參與「哈利波特」電影的英國大排這麼多，有沒有曾經讓他像一般觀眾被其中某些人迷得團團轉、覺得興奮又緊張，他透露自己並不太有這種感覺，唯獨要和蓋瑞歐德曼合作時，真的有一些這樣的心情，也無怪乎兩人對手戲不少的第5集會那麼讓他喜愛。

哈利波特 電影 英國

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