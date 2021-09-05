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麥爾斯泰勒確診 不打疫苗網友開罵

記者李姿瑩、蘇詠智／綜合報導
麥爾斯泰勒被稱堅持不打疫苗、不篩檢，結果確診新冠肺炎。（路透資料照片）
麥爾斯泰勒被稱堅持不打疫苗、不篩檢，結果確診新冠肺炎。（路透資料照片）

被看好有望因「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）演藝行情更上層樓的男星麥爾斯泰勒（Miles Teller），傳出拒絕接種新冠肺炎疫苗，也不在新戲「The Offer」片場進行例行性的篩檢，結果他後來確診，導致劇組陷入染疫危機，因此從7月底就停拍。

麥爾斯泰勒在「捍衛戰士：獨行俠」扮演男主角已故搭檔的兒子，和湯姆克魯斯（Tom Cruise）有不少精彩對手戲。他的演技實力雖獲肯定，卻我行我素，還曾表示不介意外界對他的看法。

英國「每日郵報」指工作人員證實「The Offer」確診新冠肺炎者正是麥爾斯，他之前態度不合作，又把病毒帶進來，網友紛紛開罵，砲轟他的「自由」害慘大家，他的發言人只含蓄表示這些並非事實。

新冠肺炎病毒在全球肆虐，日韓演藝圈同樣淪陷，光是南韓一周內就累積超過12名藝人確診。日前IZ*ONE的張員瑛遭到工作人員傳染，路徑重疊的安兪真雖然第一時間驗得陰性，但在自我隔離後開始喉嚨痛、發燒等症狀後確診新冠肺炎。

而N.Flying5人中原本有三人確診，昨天又多了一名成員金宰鉉遭到感染，雖然已經接種第一劑疫苗，仍然難逃病毒魔爪。N.Flying全團只剩成員車勳是唯一陰性的健康者，如此高比例的感染率讓粉絲相當衝擊，痛罵經紀公司防疫出現漏洞。

正在跟病毒奮戰的日本女星綾瀨遙，則是遭到網友攻擊，質疑她住院治療是靠藝人特權。因日本醫院收治早已超過負荷，病床一床難求，多數確診者只能在家療養。綾瀨遙發病時呼吸困難，屬於中症，因此引發外界質疑。但律師提醒，相關留言已經觸法，呼籲勿在網路製造輿論以免挨告。

綾瀨遙住院治療反而被攻擊。（取材自modelpress）
綾瀨遙住院治療反而被攻擊。（取材自modelpress）

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