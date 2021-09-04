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艾倫「最終秀」 珍妮佛安妮絲頓當來賓

記者蘇詠智／綜合報導
珍妮佛安妮絲頓將為「艾倫秀」最後一季首集擔任來賓。（路透資料照片）
珍妮佛安妮絲頓將為「艾倫秀」最後一季首集擔任來賓。（路透資料照片）

曾經紅極一時的美國日間節目「艾倫秀」，由於主持人艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）「假和善真勢利」的面目被揭穿，導致形象、收視雙跌谷底，最後決定即將在本月中旬開播的第19季就會是最後一季，預計明年將正式畫下句點。

艾倫狄珍妮絲去年被一堆前員工踢報她創造了有害的工作環境，自己喜歡享有特權待遇卻懶得搭理員工、明顯大小眼等種種「惡行」後，好萊塢一些以前受過氣的同業，都不願意再靠近她，她也被形容是「眾叛親離」，藝人們寧願改上「美國偶像」（American Idol）首屆冠軍凱莉克萊森（Kelly Clarkson）的談話秀，凱莉被認為是有可能取代她的新日間談話秀女王，好在艾倫還是能夠請到幾位重量級嘉賓，讓「艾倫秀」不至於在星光黯淡下落幕。其中之一，就是「艾倫秀」的首位來賓珍妮佛安妮絲頓（Jennifer Aniston）。

在影視界向來有甜美親和形象的珍妮佛安妮絲頓，對艾倫也沒有說翻臉就翻臉，算得上是真有點交情。其他願意參與「艾倫秀」最後一季的還包括炒話題女王金卡戴珊（Kim Kardashian）、夜間脫口秀名主持人吉米金莫（Jimmy Kimmel）、奧斯卡影后茱莉安摩爾（Julianne Moore）、喜劇天后梅莉莎麥卡錫（Melissa McCarthy）等。

艾倫狄珍妮絲形象下滑、節目快收攤，被形容在好萊塢「眾叛親離」。（取材自Insta...
艾倫狄珍妮絲形象下滑、節目快收攤，被形容在好萊塢「眾叛親離」。（取材自Instagram）

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