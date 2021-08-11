訪過4000來賓…「艾倫秀」最終季9月登場

「艾倫秀」最終季將在今年9月首播，盼收視能從谷底攀升，為長達快20年的「艾倫秀」寫下美好收場。(取材自推特)

曾經風光一時的美國 日間談話節目「艾倫秀」(The Ellen Show)，最後一季將於今年9月在美國首播，到明年正式畫下句點。製作單位在預告中標榜該節目播出近20年，邀來4000位來賓、播出3000小時、擁有150萬觀眾、捐出4億5000萬美元的財物、改變了無數人的生命，締造不少豐功偉業。

「艾倫秀」的靈魂人物艾倫狄珍妮絲 (Ellen DeGeneres)，當年公開出櫃，一度事業陷入危機，靠此節目再創高峰，穩坐美國觀眾最喜愛的晨間談話秀主持人寶座十多年。她的親和形象、節目裡標榜要做好人並對大家都友善，受到觀眾的高度認同。「小胖」林育羣、「左左右右」和南韓「防彈少年團」都是座上賓。

不料去年新冠肺炎疫情 在美大爆發，艾倫把節目帶回自家錄製，另找一批工作人員，使前員工非常不滿，陸續跳出來揭發她「假和善真刻薄」的面目，過往對她氣焰選擇隱忍的人們也跟進大爆對她不利的料，她的形象因此慘跌谷底，「艾倫秀」的收視再也回不去，她終於決定喊停。

雖然「艾倫秀」從無比風光到被迫收攤，很難不令人感慨，不過艾倫與製作單位把握最後一搏的時機，提醒觀眾這節目曾經帶來多少的美好，希望最終季開播後收視能從谷底攀升，為長達快20年的「艾倫秀」寫下美好收場。