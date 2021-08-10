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「艾倫秀」最終季將登場 預告回顧豐功偉業 亮數字密碼

記者蘇詠智／綜合報導
「艾倫秀」最終季將在今年9月首播。(取材自推特)
「艾倫秀」最終季將在今年9月首播。(取材自推特)

曾經風光一時的美國日間談話節目「艾倫秀」(The Ellen DeGeneres Show)，最後一季將於今年9月中旬在美國首播，到明年5月正式畫下句點。製作單位在預告中標榜該節目播出近20年，邀來4000位來賓、播出3000小時、擁有150萬觀眾、捐出4億5000萬美元的財物、改變了無數人的生命，締造不少豐功偉業。

「艾倫秀」讓甫因出櫃、主演的情境喜劇「艾倫愛說笑」喊停而一度事業陷危機的艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）再創高峰，甚至達到個人進入演藝圈以來最高的位置，穩坐美國觀眾最喜愛的晨間談話秀主持人寶座十多年，她的親和形象、節目裡標榜要做好人並對大家都友善，受到觀眾的高度認同。

「艾倫秀」製播快20年，艾倫本身也有了明顯的變化。(取材自推特)
「艾倫秀」製播快20年，艾倫本身也有了明顯的變化。(取材自推特)

不料去年新冠肺炎疫情在美大爆發，艾倫把節目帶回自家錄製，另找一批工作人員，讓原先的人員被迫放無薪假甚至解僱，使前員工非常不滿，陸續跳出來揭發她「假和善真刻薄」的面目，過往對她氣焰選擇隱忍的人們也跟進大爆對她不利的料，她的形象因此慘跌谷底，「艾倫秀」的收視再也回不去，她終於決定是喊停的時候。

雖然「艾倫秀」從無比風光到現在有如被大眾抵制、被迫收攤，很難不令人感慨，不過艾倫與製作單位把握最後一搏的時機，提醒觀眾這節目曾經帶來多少的美好，希望最終季開播後收視能夠谷底攀升，為長達快20年的「艾倫秀」寫下美好的收場。

美國 疫情 艾倫狄珍妮絲

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