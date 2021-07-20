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瑪格蘿比親密戲 對手身上留下痕跡…

記者陳建嘉／綜合報導
瑪格蘿比。（路透）
瑪格蘿比。（路透）

「自殺突擊隊：集結」（The Suicide Squad）近日舉辦線上記者會，主角瑪格蘿比（Margot  Robbie）、約翰希南（John Cena）等共計19名影人出席，過程歡笑聲不斷，由於瑪格膚色太過明亮，刻意做比較蒼白的特殊化妝，伊卓斯（Idris Elba）當下立刻大笑，「我跟她共用化妝車，看到她每早固定站在那邊，全身塗抹白粉，我們都超尷尬的」。

由瑪格蘿比(右三)及導演詹姆斯岡恩(右四)領軍的電影「自殺突擊隊：集結」，陣容龐...
由瑪格蘿比(右三)及導演詹姆斯岡恩(右四)領軍的電影「自殺突擊隊：集結」，陣容龐大。 （圖：華納兄弟提供）

瑪格三度扮演「小丑女」哈莉奎茵，這次不僅挑戰各種高難度動作戲，還得全身塗白，製造怪異感，沒想到她的妝扮也影響同片演員，西班牙男星瓊安狄亞哥普多（Juan Diego Botto），片中與瑪格有段親密戲，自爆下戲後，身上有一堆白粉，因此被伊卓斯取笑，「那些都是跟瑪格親密後的『痕跡』」。

全體劇組感情好，約翰希南有段戲僅穿白色緊身內褲，被皮特戴維森（Pete Davidson）嘲諷，「老兄，你的老二超大的，我看試片時整個嚇到，超狂的」，導演詹姆斯岡恩（James Gunn）也搞笑應和，「約翰跟我說要用大鵰濾鏡，記得把他拍得『雄偉』一點。」約翰希南在旁只能無奈苦笑。

銀幕硬漢席維斯史特龍（Sylvester Stallone）首度加入DC超級英雄電影，為外型可愛、實則殘忍的「鯊魚王」配音，伊卓斯、約翰開心說「史特龍是我偶像，能與他合作真的是夢想成真」。其實，史特龍與導演早是舊識，客串過「星際異攻隊2」（Guardians of the Galaxy Vol. 2），他這次選擇配音「鯊魚王」，問他原因，他開玩笑：「因為我喜歡吃海鮮」，並說原本就對動畫配音有興趣。

劇組合作融洽，所有影人也允諾，如果拍續集，絕對希望能與導演詹姆斯岡恩再次並肩作戰，一定也能像這次一樣精采瘋狂。

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