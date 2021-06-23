重提與巨石強森不合舊事 馮迪索：我給他嚴厲的愛

馮迪索、巨石強森多次傳出不對盤。(取材自推特)

馮迪索(Vin Diesel)是「玩命關頭」（The Fast and the Furious）系列的霸主，巨石強森 （Dwayne Johnson）雖在「玩命關頭5」才加入，但人氣始終高居不下，連續兩年都是全球最會賺錢的男星冠軍，而在「玩命8」拍攝期間傳出兩人不合，多次劍拔弩張，巨石強森更曾意有所指批評「同片有一個男星是膽小鬼」，引發衝突，馮迪索最近受訪時再提巨石強森，不諱言有給他很多「嚴厲的愛」。

根據「Men's Health 」訪問，馮迪索提到巨石強森飾演的哈柏探員一角，他透露自己給了對方很多「嚴厲的愛」，「這是一個很難表現的角色，哈柏的角色」，也提到他身為製片，認為該角色要有大量的精彩動作戲，當初也是相中摔角巨星巨石強森加入，「哈柏必須要像一噸磚頭那樣攻擊你，這是我引以為傲的部分，必須要花很多功夫，我們必須達到這種效果，在這時，我可以給予很多嚴厲的愛，不能是費里尼式的那種，我得做許多我必須做的事情，以便在我製作的任何作品中，獲得最好的表演」。

馮迪索一番話，似乎也暗示著「玩命關頭8」當中，他與巨石強森的角色關係緊張，才會因此出招，只是戲劇效果，希望外界別誤會，一切是為了最好的表演。

實際上，巨石強森後來也在2019年10月就與馮迪索和解，並拍Instagram影片特別提及馮迪索，「我要感謝好兄弟馮迪索對我這部外傳電影 的支持」，強調兩人已經和好。