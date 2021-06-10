凱特溫絲蕾扮堅毅女神探 拯救小鎮

凱特溫絲蕾(左)、蓋皮爾斯在「東城奇案」有精采合作。（圖：HBO提供）

影后凱特 溫絲蕾（Kate Winslet）主演的「東城奇案」（Mare of Easttown）是近期最受注目的熱門美劇 ，透過一起命案的穿針引線，展現「東城」這座小鎮陰鬱且殘酷的一面，不倫戀、霸凌 、校園暴力以及性交易，充斥在小鎮內，凱特飾演的女警探「梅爾」，一邊積極辦案，另一邊也引領這座小鎮能幸福的重生。

「東城奇案」風格雖然看似冷調，但總會適時加入一些幽默感，甚至讓梅爾陷入一段有點浪漫的戀愛，懸疑度也很足夠，時常會出現全新的疑點，包括「死者少女的小孩生父是誰？」「校園霸凌的源頭是什麼？」讓觀眾幾乎無時無刻都深陷其中，只為了得到更多的解答。

不過「東城」主線，仍是透過劇情推演，梅爾會在逐步發現的新證據中，尋找少女謀殺案的真相，但又一再被推翻，到後來，幾乎整座小鎮的每個人都不能相信，每個人都有可能是兇手，另一方面，我們又得知梅爾過去曾經歷喪子之痛，循線偵辦命案時，她也不得不逼視自己昔日的悲劇，才能得到救贖。

凱特溫絲蕾徹底擺脫以往英倫貴族的高雅氣質，演出這名堅毅的女神探，演技精湛，到後來，命案真相揭曉時，整座小鎮才終於獲得了救贖。