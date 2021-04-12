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湯姆克魯斯異於常人 拍動作戲竟越驚險越開心

記者蘇詠智╱綜合報導
湯姆克魯斯樂於演出動作戲，甚至開心到露出笑容被導演制止。（取材自imdb）
湯姆克魯斯樂於演出動作戲，甚至開心到露出笑容被導演制止。（取材自imdb）

58歲好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise），不但到現在還演出一堆動作場面，甚至大都親身上陣、鮮少用到替身。他坦言從年輕時第一次拍動作戲，雖然緊張卻感到很振奮，讓他從此就愛上，到現在拍高難度動作場面，常忍不住表情充滿笑意，被導演下令制止。

藝人總是被消遣為「異於常人」，這個形容用在湯姆克魯斯身上卻是一點不假。除了年近耳順、看來仍像年輕20歲之外，他對親自演出動作場面的著迷，就算在好萊塢也罕有同類，他透露自己很喜愛這樣的動作表演，為此接受許多訓練，弄斷一堆骨頭，依舊樂此不疲。

高難度危險動作戲，反而讓湯姆克魯斯愈拍愈振奮。（取材自imdb）
高難度危險動作戲，反而讓湯姆克魯斯愈拍愈振奮。（取材自imdb）

在「不可能的任務」（Mission: Impossible）系列影片中，他爬過杜拜塔、巴黎街頭高速飆重機、從一個屋頂跳到另一個屋頂…看得觀眾捏了好幾把冷汗，他卻在拍攝時忍不住開心笑出來，逼得導演強迫他收起笑容，裝出緊張、嚴肅的樣子，才能過關。

由於阿湯哥實在太大膽，和他合作的演員不免要受苦。才剛與他在「捍衛戰士：獨行俠」Top Gun: Maverick）大演感情對手戲的珍妮佛康納莉(Jennifer Conelly)，本來對飛行有恐懼，劇本裡也沒被安排要上飛機才簽約演出，結果她嘆道：「我竟然跟他一起坐在P51戰鬥機裡面，他邊開飛機還邊問我有沒有這種經驗，我都不敢告訴他我其實超怕的。」

珍妮佛康納莉拍「捍衛戰士：獨行俠」被迫面對飛行恐懼。（路透資料照片）
珍妮佛康納莉拍「捍衛戰士：獨行俠」被迫面對飛行恐懼。（路透資料照片）

有消息指出，阿湯哥的「捍衛戰士：獨行俠」和「不可能的任務7」又決定要延後上映日期，現在前者要拖到今年的11月下旬，後者要延至明年5月最後一個周末才登場。對於大片繼續往後拖，美國網友相當不耐煩，抱怨「到底有完沒完？」

「捍衛戰士：獨行俠」從原定去年6月下旬上映，一路改到去年聖誕再到今年暑假，已拖了超過一年，現又要延到北美時間11月19日才推出，難怪觀眾失去耐性。11月19日本是「不可能的任務7」上映日，現也只好順延至明年。

湯姆克魯斯 導演 阿湯哥

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