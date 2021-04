迪士尼電影 又延期了

《黑寡婦》的檔期將從5月7日,再度延後至7月9日。(取材自IMDb)

迪士尼 集團(The Walt Disney Company)近期宣布了旗下一系列新片的調整計畫。包括《黑寡婦》(Black Widow)、《時尚惡女:庫伊拉》(Cruella)、《路卡的夏天》(Luca)、《金牌特務:起源》(The King’s Man)等在內的電影,北美上映日期和上映方式都有變化。

其中,最令外界錯愕的是,由史卡莉喬涵森(Scarlett Johansson)主演的漫威電影《黑寡婦》的檔期將從5月7日,再度延後至7月9日,並且將在進入院線的同時,登陸迪士尼旗下的線上平台Disney+。而這原本是今年上半年唯一公映的超級英雄大片。不過,其線上播放費用所費不貲:首先你必須是Disney+的會員,另外還需支付30美元以進入「貴賓通道」。

由艾瑪史東(Emma Stone)主演、《101斑點狗》中的反派庫伊拉的真人電影《時尚惡女:庫伊拉》仍將於5月28日上映。但上映方式調整為線上線下同步,Disney+的會員同樣需花費30美元當「貴賓」才能觀看。

皮克斯動畫工作室的《路卡的夏天》則索性不進入院線,直接在Disney+上播映。

《時尚惡女:庫伊拉》海報。(取材自IMDb)

《路卡的夏天》海報。(取材自IMDb)

此外,萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)主演的《脫稿玩家》(Free Guy)檔期從5月21日推遲到8月13日;漫威電影《尚氣與十環傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)從7月9日延至9月3日;《金牌特務》的前傳《金牌特務:金士曼起源》從暑期檔(8月20日)改到聖誕檔(12月22日)。

而原定今年上檔、班艾佛雷克(Ben Affleck)主演的驚悚片的《深水》(Deep Water)與蓋兒賈朵特(Gal Gadot)主演的新版《尼羅河謀殺案》(Death on the Nile)都改到明年再見。

戲院串流同步 業者兩難

迪士尼消息一出,對於恢復營業尚不足一個月的紐約和洛杉磯兩地的影院來說,不啻是晴天霹靂。好不容易能重開大門的電影院 ,原本就面臨新片匱乏的窘境。而對於《尋龍使者:拉雅》(Raya and the Last Dragon)這樣線上線下同步推出的電影,他們則是顯得無所適從,花錢花力氣宣傳的話,結果很可能是為他人作嫁。經過迪士尼的這一番調整後,上半年可以進入北美院線的大片,僅餘下環球影業的《玩命關頭9》(F9: The Fast Saga)。其上映日期目前定為6月25日,也就是說,院線的從業人員還將苦苦支撐三個月的「空窗期」。

(取材自澎湃新聞)