迪士尼電影 又延期了

《黑寡婦》的檔期將從5月7日，再度延後至7月9日。（取材自IMDb）

迪士尼 集團（The Walt Disney Company）近期宣布了旗下一系列新片的調整計畫。包括《黑寡婦》（Black Widow）、《時尚惡女：庫伊拉》（Cruella）、《路卡的夏天》（Luca）、《金牌特務：起源》（The King’s Man）等在內的電影，北美上映日期和上映方式都有變化。

其中，最令外界錯愕的是，由史卡莉喬涵森（Scarlett Johansson）主演的漫威電影《黑寡婦》的檔期將從5月7日，再度延後至7月9日，並且將在進入院線的同時，登陸迪士尼旗下的線上平台Disney+。而這原本是今年上半年唯一公映的超級英雄大片。不過，其線上播放費用所費不貲：首先你必須是Disney+的會員，另外還需支付30美元以進入「貴賓通道」。

由艾瑪史東（Emma Stone）主演、《101斑點狗》中的反派庫伊拉的真人電影《時尚惡女：庫伊拉》仍將於5月28日上映。但上映方式調整為線上線下同步，Disney+的會員同樣需花費30美元當「貴賓」才能觀看。

皮克斯動畫工作室的《路卡的夏天》則索性不進入院線，直接在Disney+上播映。

《時尚惡女：庫伊拉》海報。（取材自IMDb）

《路卡的夏天》海報。（取材自IMDb）

此外，萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）主演的《脫稿玩家》（Free Guy）檔期從5月21日推遲到8月13日；漫威電影《尚氣與十環傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）從7月9日延至9月3日；《金牌特務》的前傳《金牌特務：金士曼起源》從暑期檔（8月20日）改到聖誕檔（12月22日）。

而原定今年上檔、班艾佛雷克（Ben Affleck）主演的驚悚片的《深水》（Deep Water）與蓋兒賈朵特（Gal Gadot）主演的新版《尼羅河謀殺案》（Death on the Nile）都改到明年再見。

戲院串流同步 業者兩難

迪士尼消息一出，對於恢復營業尚不足一個月的紐約和洛杉磯兩地的影院來說，不啻是晴天霹靂。好不容易能重開大門的電影院 ，原本就面臨新片匱乏的窘境。而對於《尋龍使者：拉雅》（Raya and the Last Dragon）這樣線上線下同步推出的電影，他們則是顯得無所適從，花錢花力氣宣傳的話，結果很可能是為他人作嫁。經過迪士尼的這一番調整後，上半年可以進入北美院線的大片，僅餘下環球影業的《玩命關頭9》（F9: The Fast Saga）。其上映日期目前定為6月25日，也就是說，院線的從業人員還將苦苦支撐三個月的「空窗期」。

（取材自澎湃新聞）