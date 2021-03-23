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再讓查克史奈德拍超英電影？華納高層：我們很興奮

記者陳建嘉／綜合報導
「查克史奈德之正義聯盟」。（圖：HBO MAX提供）
「查克史奈德之正義聯盟」。（圖：HBO MAX提供）

相隔四年，「查克史奈德之正義聯盟」終於問世，主導該部長達四小時電影版，精心後製超過兩千多個鏡頭，查克史奈德（Zack Snyder）為DC電影宇宙再度帶來高討論度，然則查克史奈德先前已離開華納及DC影業，是否有望回歸，繼續開創他的查克史奈德版DC宇宙？華納媒體工作室的執行者Ann Sarnoff最近接受美媒「綜藝報」採訪，也提出他的想法。

「我很感謝許多人，他們都很讚賞查克帶來的成果，我們真心感謝查克為DC做的許多貢獻，也很高興他能實現他的「正義聯盟」計畫，因為那大概是一年前才開始計畫的，而這也是他的三部曲終結」。Ann Sarnoff意味著查克史奈德執導「超人：鋼鐵英雄」（Man of Steel）、「蝙蝠俠對超人：正義曙光」（Batman v Superman：Dawn of Justice）以及「正義聯盟」，是一個連貫的概念故事，也在「正義聯盟」完成其樣貌。

不過對於外界希望能看到更多查克史奈德風格的電影，Ann Sarnoff雖肯定查克的貢獻，但並未給出明確答案，「我們很高興能夠完成這部分，而我們現在也很興奮，對於我們現在所開發的DC多元電影宇宙計畫」。至於外界盛傳的大衛艾亞（David Ayer）版「自殺突擊隊」（Suicide Squad）導演版，Ann Sarnoff則說沒有此計畫。

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