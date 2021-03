舊愛控虐待 假面「貴公子」艾米爾遭警方調查

艾米爾漢默被自稱前女友的艾菲安潔洛娃控強暴與傷害。(路透)

「以你的名字呼喚我」(Call Me by Your Name)、「紳士密令」(The Man from U.N.C.L.E. )英俊小生艾米爾漢默(Armie Hammer),原本看好的演藝事業因他被揭露沉迷於性虐和食人的幻想而直墜谷底。近日一名自稱曾和他斷斷續續交往4年的女子開直播泣訴被他強暴、施虐,警方決定展開調查,讓他形象更難挽回。

這名叫艾菲安潔洛娃(Effie)的24歲女子稱和艾米爾藉由臉書 結識,很快就打得火熱、瞞著他的妻子談起不倫之戀,但過程中驚悚多過甜蜜,艾米爾不但操弄她的心情,也一再表現出強烈的主宰欲,數度測試她的底線,直到她徹底失去自己。

艾菲控訴艾米爾2017年在洛杉磯 強暴、凌虐她四個小時,不停抓她的頭撞牆,也曾經拿鞭子打她的腿,病態又殘暴,擔心自己可能會被他殺害。她的律師指她已將證據交給警方,艾米爾的律師則反駁,表示兩人之間你情我願,艾菲並沒被「霸王硬上弓」;反指Effie近年不斷向艾米傳送逾百張性感照片及情慾短訊,批評對方高調提告,「無非想引人注目,從而獲取利益」。

艾米爾長得高大帥氣,出身自石油 富商之家,時常扮演「貴公子」型的角色,然而幕前幕後兩個樣,他的妻子已提出離婚,經紀人也已棄他而去,更有前女友爆料他早被家裡切割,其實還在負債中,連幽會的費用都要女方出,根本不是外界想像的多金。