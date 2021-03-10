演完王妃 艾瑪柯林扮查泰萊夫人

當紅新秀艾瑪柯林新戲即將大解放。（路透）

因扮演Netflix 「王冠」（The Crown）中黛安娜王妃一角獲獎連連的當紅新秀艾瑪柯林（Emma Corrin），新戲即將大解放，從「玉女 」變「欲女」！綜藝報報導她正在接洽主演新版「查泰萊夫人的情人」（Lady Chatterley's Lover）電影 ，按書中內容與以往各影視版本女主角的表現，艾瑪恐怕很難保住身上的衣服。

「查泰萊夫人的情人」描述年輕貴婦由於丈夫從戰場受傷歸來、不能人道，意外和自家花園裡看似粗獷的園丁擦出火花，發生肉體關係，竟因此懷孕。原著對於男女性愛描繪大膽直白，曾長年被禁，過往的影視版本也都不乏男女主角全裸鏡頭。五年多前BBC的電視電影版男主角只裸上半身、女主角未露兩點，被外界砲轟太遮遮掩掩，新版電影預計會走回清涼路線，艾瑪的尺度不可能太保守。

而Netflix另一齣收視開大紅盤、得獎不斷的夯劇「后翼棄兵」（The Queen's Gambit），雖然還不會再拍下一季，卻會先改編成歌舞劇，不過影集版安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）﻿應該不會再扛歌舞劇版主角的大梁。