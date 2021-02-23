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貝克漢開生日趴 星友未戴口罩遭圍剿

記者蘇詠智／綜合報導
大衛貝克漢(右二)為兒子克魯茲(右一)慶生，被批違反防疫規定。(取材自Instagram)
大衛貝克漢(右二)為兒子克魯茲(右一)慶生，被批違反防疫規定。(取材自Instagram)

公眾人物的行為更該謹慎小心，否則一不小心就會毀了形象、賠上事業。曾被指控性騷擾的詹姆斯法蘭柯（James Franco）與「尖峰時刻」導演布萊特雷納(Brett Ratner)，前者傳已和原告達成和解，後者仍難翻身。

詹姆斯法蘭柯長得帥氣又是金球獎得主，本來頗受影劇圈重用，然而他成立的表演學校幾名女學生指控曾遭他侵犯，引起外界譁然。他本被看好以「大災難家」(The Disaster Artist)入圍奧斯卡影帝，結果落空，這幾年的作品也都不太受到注意。據傳他和原告的和解文件已在本月上旬呈交法庭，細節並未對外公開。

布萊特雷納則是被6名女星控性騷擾，他近日宣告要開拍新片，「Time's Up」組織大罵好萊塢根本不該再給他機會，他不配回到娛樂界。

過去一年來最容易受到外界抨擊的就是違反防疫規定，大衛貝克漢（David Beckham）在邁阿密替三子克魯茲(Cruz Beckham)慶祝16歲生日，現場來賓包括珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）前夫馬克安東尼（Marc Anthony）等都沒戴口罩，也沒保持安全距離，立刻遭來網友圍剿。

不具名消息人士辯稱當地防疫不像英國那麼嚴，他們都有遵守規則、確保沒有問題，且派對在私人包廂內，可以不用一直戴口罩，貝克漢一家則尚未有回應。

性騷 防疫 導演

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