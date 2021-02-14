現代原始人？ 克里斯多夫沒手機、不用電腦

克里斯多夫華肯自爆從未買過手機或電腦，彷彿「現代原始人」。（Getty Images）

現代人幾乎不可能脫離科技產品，甚至連年長者都人手一機，不過好萊塢 老牌男星克里斯多夫·華肯（Christopher Walken）可不這麼想。他近日自曝從未買過手機 或電腦，也沒發過電郵簡訊，彷彿「現代原始人」。

現年77歲的華肯透過Zoom視訊，出現在15日播出的史蒂芬·荷伯（Stephen Colbert）深夜秀中，並在節目內坦承自己避免使用現代科技的情況。

當主持人問華肯是否從未擁有過電腦或手機時，華肯證實：「是的，必須有人來幫我設定這個（Zoom），因為我沒有手機或電腦」。

華肯接著解釋他並非在道德、哲學或情感上「反對使用科技」，強調只是因為年紀太老了，他補充說：「我認為自己已經過了那個年紀，而且我從未接觸過（電子產品），因為任何10歲小孩都能比我更熟練的話，真的很奇怪」。

他更進一步指出，自己沒有發過電子郵件或簡訊，也從來沒上過推特。

華肯透露，手機對他來說跟手表一樣，因為「如果有需要，別人通常都有」。不過華肯也承認，在拍電影 時工作人員有給過他手機，但只是為了讓在他離開片場後能夠聯繫得上，「就跟定位項圈一樣」。

華肯是好萊塢公認的演技派演員，迄今共計演出一百多部影視劇，曾憑經典電影「越戰獵鹿人（The Deer Hunter）榮獲1978年奧斯卡最佳男配角獎。