劇院退場？開春串流大戰

串流媒體成為兵家必爭之地。（路透）

新冠肺炎導致好萊塢大型電影拍攝停工，電影院 和劇院不知道何時才能安全地重新開放民眾進場觀賞大銀幕作品，串流平台大戰早已各據山頭；Netflix 2021年推出史無前例地豪華年度電影片單，不僅眾星雲集、每周上新片，還在1月12日推出集結了25部電影精彩片段剪輯而成的單一支濃縮精華預告片，一次滿足觀眾的期待與觀影饗宴。

串流平台Netflix革命性地改變電影播映產業後，陸續推出許多膾炙人口且堪比好萊塢等級和巨星陣容的電影，2021年精選電影中無疑也涵蓋各色類型的電影，從動作驚悚片到溫馨家庭喜劇無所不包。

Netflix 大咖搶合作

2020年底挾著《神力女超人1984》（Wonder Woman 1984）人氣重磅回歸的蓋兒賈朵特（Gal Gadot），首度與《玩命關頭》（Fast & Furious）系列電影「帥叔叔」巨石強森（Dwayne Johnson），以及《死侍》（Deadpool）萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）同台尬演技。

三人將在勞森馬修托波（Rawson Marshall Thurber）執導的《紅色通緝令》（Red Notice）中，根據「國際刑警組織」（INTERPOL）發出的紅色通緝令，緝拿在全世界各地逃亡的重大罪犯；觀眾相當期待，聯邦調查局（FBI）最傑出的幹員遭遇兩名狡猾的罪犯，又會發生什麼意想不到的事情呢？

Netflix出品的電影《紅色通緝令》集合萊恩雷諾斯（左二）、蓋兒賈朵特（中）、巨石強森（右二）同台飆戲。（取材自IMDb）

奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐將與Netflix合作新片。（路透）

此外，奧斯卡最佳改編劇亞當麥凱（Adam McKay）找來李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）和珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）領銜演出喜劇《Don’t Look Up》，敘述兩名階級低下的太空人，被迫加入豪奢的公關巡迴活動，警告人類彗星即將撞毀地球。

奧斯卡（The Oscars）影帝李奧納多狄卡皮歐搭檔影后珍妮佛勞倫斯同場飆戲，陣容堅強；此外，兩人在這部新作中堪稱「改頭換面」，全新造型甫公開就引發影迷暴動、為之瘋狂，令觀眾們期待兩人會在片中迸出什麼樣的火花。

讓影迷大飽眼福的還有肌肉男神《水行俠》（Aquaman）傑森摩莫亞（Jason Momoa），又被稱作「海王」的傑森摩莫亞首度加入Netflix，推出新作《Sweet Girl》，在不幸失去愛妻之後，誓言保護愛女（他世上唯一的親人），並懲罰加害者的家庭故事。

消費者觀影習慣的改變，串流平台成為兵家必爭之地，眾媒體各據山頭。

紐約舒伯特劇院（Shubert Theatre）門口貼著避疫歇業的公告。 （路透）

不堪「疫」擊 傳統片商硬仗

Netflix電影的生產力以壓倒性姿態徹底擊潰對手，在疫情前（pre-Covid）時期，華納兄弟（Warner Bros）2019年推出21部電影，迪士尼 （Disney）則推出19部。

近幾年，串流平台電影作品如雨後春筍般出現，其製作成本雖然可以省去好萊塢傳統電影娛樂製作公司在電影院上映的額外費用，但在演員燦爛的笑靨之下，串流電影的拍攝成果及發行迴響不言而喻。

過去一年以來，新冠肺炎凸顯了電影生態系統的脆弱性，電影往往仰賴轟動一時的大片吸金超過4億元，創造最大利潤以維持電影票房及電影院的生存。

Netflix謙虛地尚未自詡為電影體驗（cinematic experience）的「救世主」，但Netflix的原創電影已經在電影產業中占據舉足輕重且不可取代的地位，這點無庸置疑。

最重要的是，Netflix在疫情造成許多產業動盪不安的時期，依然穩定地帶給人們歡樂，並讓劇場人員及電影拍攝相關產業人員維持相對高額的收入。

Netflix財報顯示，2020年第三季營收64億4000萬元，優於分析師預期的63億8000元。隨著Netflix在全球的訂閱人數迅速成長，Netflix對於2020年原創內容的投資額達到173億元，超越2019年的全美電影票房。

基於難以評估每次發行新電影吸引新訂戶，或是訂戶之間互相推薦作品所受到的影響，這可能意味著，好萊塢的會計核算出現新意義。

Netflix顯然在原創內容創作上投資鉅款，迪士尼等競爭對手亦然。不過，串流媒體巨頭Netflix在許多方面與競爭對手不同，後者往往利用「股東大會」（Investor Day）擴大現有資產。

迪士尼 靠「老本」吸鐵粉

迪士尼的串流平台「Disney+」今年將推出許多作品，但大多為既有好萊塢作品的延伸，從《波巴費特之書》（The Book of Boba Fett）、《星際大戰》（Star Wars）、《汪達與幻視》（Wandavision），再到「漫威電影宇宙」（Marvel），藉此吸引死忠的觀影客群。

這樣看來，Netflix與迪士尼的起跑點就已經大不相同。迪士尼轉戰串流媒體之前，就已經是電影界巨獸，而Netflix傳統上則根據競爭性的策略規畫其他人的作品。

隨著消費者的觀影習慣改變，大銀幕與串流之間的距離愈走愈近；就邏輯意義而言，雙方都堅持著屬於自己的傳統優勢，Netflix大舉對外招募創意人才，而迪士尼則鼎力支持現有的「智慧財產權」（Intellectual property，簡稱IP），遑論許多大筆交易。

華納兄弟 和HBO組隊參戰

然而，迪士尼與Netflix的前景逐漸成形，各路對手的競爭也愈來愈激烈。華納兄弟去年已經宣布，2021年的全部電影將於HBO Max同步播出，顛覆電影院獨占3個月的授權模式。

外界普遍猜測，英國鬼才大導演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）去年上映的逆轉時空鉅作《天能》（TENET）票房不如預期，可能成為壓垮華納兄弟的最後一根稻草。向來屬於「戲院派」擁護者，在華納兄弟宣布所有大片2021年都會同步在HBO Max串流平台上映後，痛斥華納兄弟強迫他為「史上最爛的串流平台」工作。