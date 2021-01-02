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紐約跨年壓軸「台下冷清」 珍妮佛洛佩茲台上哽咽

記者蘇詠智／綜合報導
珍妮佛洛佩茲在紐約跨年演出擔任壓軸，釋放性感熱力。(路透)
珍妮佛洛佩茲在紐約跨年演出擔任壓軸，釋放性感熱力。(路透)

揮別籠罩在新冠肺炎疫情下的2020年，世人期待2021年生活回復正常、日子會更好，歐美紅星們也各自以不同的心情度過跨年。在紐約時報廣場跨年晚會壓軸演出的珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez），釋放性感熱力並感慨說道：「2020年終於快結束了，我們大家終於撐過去了。」

去年對於珍妮佛而言，演藝事業表現上仍很風光，她與夏奇拉（Shakira）在美式足球超級盃中場合作演出，讓現場成千上萬觀眾為之瘋狂；事隔不到一年的跨年演出，眼前卻是封街、民眾不准入內，只有少數防疫有功人員和親友受邀參觀。

珍妮佛語重心長表示，倘若過去一年大家學到了什麼，就是要感恩擁有的一切，珍惜每一刻，接著語帶哽咽說道：「我們失去太多、太多了。」珍妮佛的未婚夫A-Rod，也在現場欣賞她的演出。

有趣的是，往年各大頻道派出重量級主持人在現場播報實況，大家常會與遠道而來的各國旅客互動、炒熱氣氛，今年都只能憑自己的本事，設法讓轉播看來不冷場。

其他名人也各自發布跨年動態：貝克漢（David Beckham）一家將去年所有重要時刻剪成短片，包括大兒子布魯克林宣布訂婚；伊莉莎白赫莉（Elizabeth Hurley）的照片中還是秀出傲人事業線；泰勒絲（Taylor Swift）則以奇特的造型，歡送她口中「詭異的2020年」。

泰勒絲以奇特造型，揮別她認為詭異的一年。（取材自Instagram）
泰勒絲以奇特造型，揮別她認為詭異的一年。（取材自Instagram）

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