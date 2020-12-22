我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：加州逼近200萬確診 德州破160萬

加州擬延長「居家令」 聖荷昆谷、南加ICU床位用盡

黑豹若在世 片酬將達2千萬

記者蘇詠智／綜合報導
「黑豹」原本可望拍3集，查德威克鮑斯曼將因此成為身價最高的黑人男星之一。（取材自IMDb）
「黑豹」原本可望拍3集，查德威克鮑斯曼將因此成為身價最高的黑人男星之一。（取材自IMDb）

漫威英雄片「黑豹」（Black Panther）男主角查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）在8月下旬因結腸癌去世，讓影迷震驚又不捨。根據歐美媒體報導，原本漫威對他的規畫，他可能主演3部「黑豹」影片，且還會在其他的英雄聯盟片中安排他演出，他如果能夠完成這些工作，起碼能賺進3000萬美元

眾所周知漫威在英雄片的第一集，並不會開給演員太高額的酬勞，不過第一集若熱賣，往後的續集都可以大幅漲價，查德威克的合約也是如此。據報導查德威克的經紀人幫他談妥，「黑豹2」片酬1000萬美元，再視票房情況決定是否再拍「黑豹3」，要是漫威打算拍攝「黑豹3」，他的片酬將是2000萬美元。光是「黑豹」首集在北美就有7億美元的票房，再拍兩集應該不成問題，查德威克本來可望成為身價最高的黑人男星之一，可惜不敵病魔，留下影迷心目中的莫大遺憾。

目前已知漫威不會透過數位重製查德威克的影像讓他在「黑豹2」再露臉，也不打算找其他演員接手飾演他扮演的帝查拉國王，但由哪個角色接下「黑豹」之位？就懸而未決，最新報導指帝查拉之妹舒莉未必是不二人選，也有可能讓另一部族的首領恩巴庫接班。

編輯推薦

漫威 美元 黑人

上一則

都是女神！王祖賢PO美照 撞臉林青霞？

下一則

楊冪禮服下滑！全程手遮豪乳 驚險走紅毯

延伸閱讀

查德威克鮑斯曼若在世 「黑豹3」片酬將達2000萬美元

查德威克鮑斯曼若在世 「黑豹3」片酬將達2000萬美元
黑豹遺作逼哭影迷 狂呼「追封奧斯卡影帝」

黑豹遺作逼哭影迷 狂呼「追封奧斯卡影帝」
「黑豹」奪洛城影評人協會影帝 趙婷拿下最佳導演

「黑豹」奪洛城影評人協會影帝 趙婷拿下最佳導演
「黑豹」遺作演出精湛 粉絲疾呼追封奧斯卡影帝

「黑豹」遺作演出精湛 粉絲疾呼追封奧斯卡影帝

熱門新聞

Rain和金泰希住宅遭非法侵入。(取材自Instagram)

「還我米錢」闖Rain、金泰希住宅討債 老夫婦被罰款

2020-12-15 23:39
謝霆鋒、王菲遭爆已低調分手。(本報資料照片、取材自微博)

鋒菲復合7年驚爆情變！王菲新歡遭起底

2020-12-15 21:17
楊冪穿低胸禮服展現傲人身材。（取材自微博）

楊冪走紅毯北半球溢出 網友直呼「好大」

2020-12-13 02:26
肖戰登上2020全球最帥男人寶座。(取材自微博)

2020年度全球最帥男人出爐 冠軍竟是中國男星

2020-12-21 02:30
黃曉明、Angelababy頻傳婚變。（取材自新華網）

黃曉明、Baby真離了？ 八卦記者爆他們根本沒有真感情

2020-12-20 02:30
黃曉明和Angelababy婚姻頻傳婚變。圖／摘自微博

黃曉明與Angelababy離婚？知情人爆真相「弄假成真」

2020-12-19 09:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
米努勤：美國人下周就能領到600元

米努勤：美國人下周就能領到600元
如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？

如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？
楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議

楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議
「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友

「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友
新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因

新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因