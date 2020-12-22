黑豹若在世 片酬將達2千萬

「黑豹」原本可望拍3集，查德威克鮑斯曼將因此成為身價最高的黑人男星之一。（取材自IMDb）

漫威 英雄片「黑豹」（Black Panther）男主角查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）在8月下旬因結腸癌去世，讓影迷震驚又不捨。根據歐美媒體報導，原本漫威對他的規畫，他可能主演3部「黑豹」影片，且還會在其他的英雄聯盟片中安排他演出，他如果能夠完成這些工作，起碼能賺進3000萬美元 。

眾所周知漫威在英雄片的第一集，並不會開給演員太高額的酬勞，不過第一集若熱賣，往後的續集都可以大幅漲價，查德威克的合約也是如此。據報導查德威克的經紀人幫他談妥，「黑豹2」片酬1000萬美元，再視票房情況決定是否再拍「黑豹3」，要是漫威打算拍攝「黑豹3」，他的片酬將是2000萬美元。光是「黑豹」首集在北美就有7億美元的票房，再拍兩集應該不成問題，查德威克本來可望成為身價最高的黑人 男星之一，可惜不敵病魔，留下影迷心目中的莫大遺憾。

目前已知漫威不會透過數位重製查德威克的影像讓他在「黑豹2」再露臉，也不打算找其他演員接手飾演他扮演的帝查拉國王，但由哪個角色接下「黑豹」之位？就懸而未決，最新報導指帝查拉之妹舒莉未必是不二人選，也有可能讓另一部族的首領恩巴庫接班。